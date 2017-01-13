Bakan Çavuşoğlu'ndan Birleşik Arap Emirlikleri'ne taziye telefonu

ANKARA()-DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed El Nahyan ile telefonla görüştü. Bakan Çavuşoğlu, görüşmede Afganistan'ın Kandahar vilayetinde gerçekleştirilen terör saldırısında hayatını kaybeden beş Birleşik Arap Emirlikleri diplomatı için taziyelerini sunarak acil şifalar diledi.

Dışişleri kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bugün Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed El Nahyan'ı arayarak 10 Ocak tarihinde Afganistan'ın Kandahar vilayetinde gerçekleştirilen terör saldırısında hayatını kaybeden beş Birleşik Arap Emirlikleri diplomatı için taziyelerini sunduğu ifade edildi. Görüşmede BAE Dışişleri Bakanı El Nahyan'ın Bakan Çavuşoğlu'na gösterdiği dayanışma ve Bakanlık Açıklaması için teşekkür ettiği, terörle mücadelede Türkiye'nin desteğine önem verdiklerini dile getirdiği bildirildi. Görüşmede ayrıca, Suriye ve Libya'daki güncel gelişmelerin, ikili ilişkiler ve karşılıklı ziyaret takvimlerinin de ele alındığı belirtildi.