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Bakan Çavuşoğlu: Kandil'de teröristlerin tepesine bineceğiz

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, ()  - DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kandil'de teröristlerin tepelerine bineceklerini ve orayı teröristlere zindan edeceklerini söyledi. Memleketi Antalya'da seçim çalışmalarını sürdüren Dışişleri...

Bakan Çavuşoğlu: Kandil'de teröristlerin tepesine bineceğiz

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, ()  - DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kandil'de teröristlerin tepelerine bineceklerini ve orayı teröristlere zindan edeceklerini söyledi.
Memleketi Antalya'da seçim çalışmalarını sürdüren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Konyaaltı ilçesine bağlı Çakırlar Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşlara seslenen Çavuşoğlu, eksik veya yanlışları olabileceğini, ancak 16 yıldır millete hizmetkar olmak için çalıştıklarını söyledi. Yine aday olarak milletin karşısında olduklarını dile getiren Mevlüt Çavuşoğlu, Ak Parti hükümetlerinin hizmetlerini anlattı.
Küresel sistemde adaletsizliğin değişmesi gerektiğini belirten Bakan Çavuşoğlu, "BM adalet dağıtamıyor, bunu bizim dışında söyleyebilen başka bir ülke var mı? Kudüs davasını bizden daha güçlü savunan bir ülke var mı? Dünyada sözü geçen bir ülke olduk. Dünyada 241 temsilciliğimiz ile bayrağımız dalgalanıyor, bu anlamda dünyada 5'inci olduk. Sahada da masada da güçlüyüz" diye konuştu.
Türkiye'nin sınırları dışında da teröristlere fırsat vermediğini aktaran Mevlüt Çavuşoğlu, "Afrin'de, Cerablus'ta, El- Bab'da teröristleri temizledik. Kandil'de tepelerine bineceğiz, orayı da teröristlere zindan edeceğiz. Huzur içinde yaşamamız için bunu yapmamız gerekiyor" dedi.

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