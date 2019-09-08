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Bakan Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı ile görüştü

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile görüştü. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Bakan Çavuşoğlu'nun İranlı mevkidaşı Zarif ile görüştüğü belirtilerek, "Görüşmede,...

GENEL 08.09.2019, 16:32
Bakan Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı ile görüştü
DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile görüştü.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Bakan Çavuşoğlu'nun İranlı mevkidaşı Zarif ile görüştüğü belirtilerek, "Görüşmede, Suriye, Astana toplantısı ve Anayasa Komisyonu konuları ele alındı" denildi.

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