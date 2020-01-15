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Bakan Çavuşoğlu: Irak'ın başka ülkeler için çatışma alanına dönüşmemesi lazım

GENEL 15.01.2020, 18:15
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Bakan Çavuşoğlu: Irak'ın başka ülkeler için çatışma alanına dönüşmemesi lazım
DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran, Irak ve ABD arasındaki gerginliğe ilişkin, "Tüm platformlarda Türkiye gerginliğin azaltılması için ciddi katkı sağladı. Bizim için en önemli hususlardan bir tanesi de komşumuz Irak'ın başka ülkeler için bir çatışma alanına dönüşmemesi lazım" dedi.
Bakan Çavuşoğlu, Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı'nın (SETA) düzenlediği, 'Küresel Belirsizlik Ortamında Türk Dış Politikası' isimli oturuma katıldı. SETA Genel Koordinatörü Burhanettin Duran'ın da yer aldığı programda diplomatlar, yabancı ülke misyonları, büyükelçiler ve çok sayıda üniversite öğrencisi yer aldı. Burada konuşan Bakan Çavuşoğlu, Türkiye dış politikasında aktif bir dönemde olduğunu vurguladı.
'IRAK BAŞKA ÜLKELER İÇİN ÇATIŞMA ALANINA DÖNÜŞMEMELİ’
Bakan Çavuşoğlu, Irak, İran ve ABD arasında gerginliğin azaltılması için Türkiye'nin çok çaba sarf ettiğini belirterek, her zaman diplomasiye inandıklarını kaydetti. Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İran, Irak, Fransa, Almanya, İngiltere, Katar, Hırvatistan, Rusya, İtalya, Almanya gibi ülkelerin liderleri ile görüşmeler yaptığını, kendisinin de bu konuda görüşmeler sağladığını söyleyerek, şöyle konuştu:
"Tüm platformlarda Türkiye gerginliğin azaltılması için ciddi katkı sağladı. Bazı Avrupalı ülkelerin taraf tutmaya başladığını görüyoruz. Önemli olan gerginliğin azaltılması ve mevcut anlaşmaların bir şekilde devam etmesi, herkesin endişelerinin ortadan kaldırılması. Bizim için en önemli hususlardan bir tanesi de komşumuz Irak'ın başka ülkeler için bir çatışma alanına dönüşmemesi lazım. Hali hazırda dönüşmüş durumda. Biran önce Irak’ın bu baskıdan kurtulması gerekiyor. Irak zaten birçok sorunla baş etmeye çalışıyor. DEAŞ terör örgütü ile mücadeleden sonra ülkenin yeniden inşası ve istikrarı için çaba sarf ediyor. Biz de destekliyoruz."
'AB VE NATO GİBİ KURUMLARA GÜVEN ZAYIFLIYOR'
Bakan Çavuşoğlu, dünyadaki değişimlerin bazı kurumları zayıflattığına dikkati çekerek, "Avrupalı dostlar alınmasın ama özellikle içerideki köklü tartışmalardan dolayı Avrupa Birliği'nin (AB) zayıfladığını görüyoruz. AB'nin başarısız politikaları sebebi ile AB'ye olan güvenin azaldığını görüyoruz. Özellikle son günlerde Balkanlar da zayıfladığını görüyoruz. Keza geçtiğimiz yıl NATO dayanışması da tartışılır bir hale geldi. Nato’nun yeni sınamalara karşıda kendini adapte edememesi müttefiklerini koruma konusunda daha etkin olması özellikle NATO’nun Doğu ve Güney kanadındaki ülkelerin ortak beklentisidir" dedi.
'DÜNYA İSTİKRARSIZLIK İÇİNDE’
Bakan Çavuşoğlu, dünyanın istikrarsızlık içinde olduğunu, dünyada olumlu gelişmelerin yanında çatışmaların da yaşadığını kaydetti. Dünyadaki çatışmaların yüzde 60'ının Türkiye'nin bulunduğu coğrafyada olduğunu kaydeden Bakan Çavuşoğlu, şunları söyledi:
"Kolay bir coğrafyada yaşamadığımızı söyleyebiliriz. Büyük ülkelerin savaşları bizi nasıl etkileyecek? ABD ve Çin arasında süren ticaret savaşı bizi ve bölgemizi nasıl etkileyecek? Ticaret savaşlarının ve tek merkezli adımları ve sınamaları da yakından takip ediyoruz. Nasıl çözümler üreteceğiz, nasıl adımlar atacağız? Onları takip ediyoruz. Göç yönetimi konusunda, yine farklı bakış açılarından, 'sırf güvenlik penceresinden bakalım ama insanı boyutunu da ihmal etmeyelim' diyenler var. Her ikisinden de etkilenen ülkelerin bu ikisinin sentezini yaptığını görüyoruz."
'DOĞU AKDENİZ’DE DENGELER DEĞİŞTİ'
Doğu Akdeniz’de yıllardır AB'ye ve Rum kesimine çağrıda bulunduklarının altını çizen Bakan Çavuşoğlu, Kıbrıs etrafındaki kaynakların hakça paylaşımı için anlaşma yapılması gerektiğini kaydetti. Bakan Çavuşoğlu, "Türk halkı buna hazır. Maalesef bu dikkate alınmadı. Rum kesimi desteklendi. Kıbrıs Türk halkı daha önce alınan kararlara rağmen yok sayılmaya devam edildi. Bizde garantör ülke olarak sahada gücümüzü gösterdik. Ne yaptık, sondaj gemilerimizi Kıbrıs çevresine, Doğu Akdeniz’e gönderdik. Sondajları başlattıktan sonra dengeler değişti. Biz aynı yerdeyiz gelin hakça bunun paylaşımını sağlayalım. Herkes kazansın boş yere gerginlik olmasın. Libya ile imzaladığımız iki tane muhtıra var. Bu Türkiye’nin masada yaptığı faaliyetlerin sonucudur. Doğu Akdeniz'de Rum kesimi hariç herkesle buna benzer ve yetki alanlarının belirlenmesi ile ilgili anlaşma imzalamaya hazırız. Diyalog ve diplomasi yoluyla hazır olduğumuzu vurgulamak isterim, yeter ki Türkiye dışlanmaya çalışmasın. Türkiye’nin içinde olmadığı anlaşmaların geçerli olmadığını hatırlamamıza rağmen maalesef Türkiye'yi dışlama çabaları devam etti. Önümüzdeki süreçte bu alanlarda çabalarımızı sürdüreceğiz. Libya'da ateşkes, barış ve kalıcı bir siyasi çözüm için" ifadelerini kullandı.
Bakan Çavuşoğlu, Suriye'ye konusunda masada ve sahada mücadelenin sürdürüldüğünü belirterek, "İlkeli bir şekilde terör örgütleriyle hepsiyle mücadele ediyoruz. İnsanı boyutla da kimse Türkiye'ye ders veremez, örnek bir ülkeyiz. Yaklaşık 9 Milyon Suriye’ye içerde ve dışarda insani yardım ulaştırıyoruz" diye konuştu.

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