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Bakan Çavuşoğlu ile NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya geldi
Beyza Nur GÜLER-Zeki GÜNAL-Harun UYANIK/ İSTANBUL, () NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ne geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile NATO Genel Sekreteri Stoltenberg saat 11.30'da ortak...
GENEL 11.10.2019, 10:56
Beyza Nur GÜLER-Zeki GÜNAL-Harun UYANIK/ İSTANBUL, () NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ne geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile NATO Genel Sekreteri Stoltenberg saat 11.30'da ortak basın toplantısı düzenleyecek. Basın toplantısı öncesi Çalışma Ofisine gelen Stoltenberg'i Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu kapıda karşıladı.
(FOTOĞRAF)
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