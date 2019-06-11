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Bakan Çavuşoğlu Fatih, Beyoğlu ve Beşiktaş'ta esnaf ziyaretinde bulundu

Mehmet İlkay ÖZER-İSTANBUL()-DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, tarihi yarımadayı gezerek, vatandaşlarla sohbet etti. Eminönü'nde balık ekmek yiyen Çavuşoğlu, daha sonra Tünel metrosuyla Beyoğlu'na çıktı. Dışişleri Bakanı...

Bakan Çavuşoğlu Fatih, Beyoğlu ve Beşiktaş'ta esnaf ziyaretinde bulundu

Mehmet İlkay ÖZER-İSTANBUL()-DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, tarihi yarımadayı gezerek, vatandaşlarla sohbet etti. Eminönü'nde balık ekmek yiyen Çavuşoğlu, daha sonra Tünel metrosuyla Beyoğlu'na çıktı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Fatih, Beyoğlu ve Beşiktaş'ta esnaf ziyaretlerinde bulunarak, vatandaşlarla sohbet etti. Bakan Çavuşoğlu ilk olarak Eminönü'nde esnaf ziyaretinde bulundu. Çavuşoğlu, Eminönü iskelesinde balık ekmek yedi. Galata Köprüsü'nde balık tutanlarla sohbet eden Çavuşoğlu daha sonra dünyanın en eski ikinci metrosu olan ve bu yıl 139. yaşını kutlayan Tünel metrosuna binerek, Taksim'e çıktı. Çavuşoğlu İstiklal Caddesi'nde vatandaşlarla sohbet ederek, fotoğraf çektirdi. Bakan Çavuşoğlu daha sonra Beşiktaş'a geçti. Sahilde yürüyen Çavuşoğlu turistlerle sohbet etti. Ortaköy'de AK Parti standını ziyaret eden Çavuşoğlu ziyaretçilere saksıda çiçek dağıttı.
(FOTOĞRAF)

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