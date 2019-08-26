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Bakan Çavuşoğlu Belarus'a gidiyor
DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 27-28 Ağustos tarihleri arasında Belarus Dışişleri Bakanı Vladimir Makey'in daveti üzerine bu ülkeyi ziyaret edecek. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Bakan Çavuşoğlu'nun...
GENEL 26.08.2019, 13:28
DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 27-28 Ağustos tarihleri arasında Belarus Dışişleri Bakanı Vladimir Makey'in daveti üzerine bu ülkeyi ziyaret edecek.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Bakan Çavuşoğlu'nun Belaruslu mevkidaşı Vladimir Makey'in davetine üzerine Belarus'un başkenti Minsk'i ziyaret edeceği bildirildi. Açıklamada, "Ziyaret kapsamında Sayın Bakanımız, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenka tarafından kabul edilecek ve Belaruslu mevkidaşıyla ikili ilişkilerimizi ele alacak ve uluslararası gelişmelere dair görüş alışverişinde bulunacaktır. Sayın Bakanımızın ayrıca Minsk’te Türk iş insanlarıyla biraraya gelmesi öngörülmektedir" denildi.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Bakan Çavuşoğlu'nun Belaruslu mevkidaşı Vladimir Makey'in davetine üzerine Belarus'un başkenti Minsk'i ziyaret edeceği bildirildi. Açıklamada, "Ziyaret kapsamında Sayın Bakanımız, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenka tarafından kabul edilecek ve Belaruslu mevkidaşıyla ikili ilişkilerimizi ele alacak ve uluslararası gelişmelere dair görüş alışverişinde bulunacaktır. Sayın Bakanımızın ayrıca Minsk’te Türk iş insanlarıyla biraraya gelmesi öngörülmektedir" denildi.
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