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Bakan Çavuşoğlu baba ocağında

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), () – DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'nın Alanya İlçesi'ndeki baba evinde ailesi ve akrabalarıyla buluştu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, eşi Hülya Çavuşoğlu ile birlikte...

Bakan Çavuşoğlu baba ocağında

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), () – DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'nın Alanya İlçesi'ndeki baba evinde ailesi ve akrabalarıyla buluştu.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, eşi Hülya Çavuşoğlu ile birlikte yeni yıl dolayısıyla Alanya’nın Türkler Mahallesi’ndeki baba evine gitti. Bakan Çavuşolğu, burada babası Osman Çavuşoğlu, kardeşleri Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Ahmet Çavuşoğlu, Hayri Çavuşoğlu ve diğer akrabalarıyla bir araya geldi.
Ailesiyle çektirdiği bir fotoğrafı sosyal medya hesabında paylaşan Bakan Çavuşoğlu, “Baba ocağındayız. Vatanımız ve milletimizin hizmetkarı olmaktan onur duyuyoruz” mesajına yer verdi.

FOTOĞRAFLI

 

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