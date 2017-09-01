Bakan Çavuşoğlu, Arakan için Kofi Annan'la görüşecek

Hasan DEMİRBAŞ- Engin ANAK/ANTALYA, () - DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Arakan'da yaşanan olaylar için Bileşmiş Milletler (BM) eski Genel Sekreteri ve Arakan Danışma Komisyonu Başkanı Kofi Annan ile görüşeceğini söyledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kurban Bayramı dolayısıyla baba ocağı Antalya Alanya'nın İlçesi'ne geldi. Emine Özmüftüoğlu Camii'nde bayram namazını kılan Bakan Çavuşoğlu, çıkışta kendisine ikram edilen iki bisküvi arasına sıkıştırılmış lokum yedi. Çocuklara koruması aracılığıyla 20'şer lira bayram harçlığı veren Çavuşoğlu, gazetecilerin de sorularını yanıtladı. Tüm Müslümanların bayramını kutlayan Mevlüt Çavuşoğlu, bayramın birliği ve kardeşliği güçlendirmesi dileğinde bulundu. Dünyada zulüm çeken herkesin zulmünün sona ermesini dileyen Çavuşoğlu, "Arakan'da Müslümanlar son günlerde zulüm altında. Acımasızca saldırılara uğradılar. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde elimizden geleni yapıyoruz. Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımız diğer ülke liderleriyle görüşmelerde bulundu. Biz de Dışişleri Bakanlığı olarak Cumhurbaşkanımızın talimatıyla birçok ülkenin bakanlıkları ve uluslararası örgütlerin temsilcileriyle görüşmeler yaptık. Bugün de BM Özel Temsilcisi Kofi Annan'la görüşeceğiz. Arakan problemine kesin bir çözüm bulmak için çaba sarf etmemiz lazım. Daha önce benzer saldırılar oldu ama bu son süreçte en şiddetlisi oldu. Buna kökten çözüm bulmak için Türkiye olarak ne gerekiyorsa yapacağız" dedi.

SURİYE'DE ATEŞKES KONUSUNDA MESAFE KAT ETTİK

Suriye'deki son gelişmeleri de değerlendiren Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, çatışmaların durdurulması konusunda geçen yıla göre iyi bir noktaya geldiklerini vurguladı. Bakan Çavuşoğlu, "Yaptığımız çalışmalar sayesinde ülke genelinde terör örgütlerine karşı mücadele devam ediyor. Ateşkes konusunda ciddi mesafe kaydettik. Şimdi ateşkesin kalıcı olması için siyasi çözüm konusunda çaba sarf ediyoruz. Siyasi çözüm terör örgütü DEAŞ ile mücadele kadar önemlidir. Birini yaparken diğerini ihmal etmemeliyiz. Siyasi bir çözüm olmazsa Suriye, terör örgütleri ve radikal gruplar açısından bulunmaz bir fırsat olarak devam edecektir. Bu konuda yoğun çabalarımız devam ediyor" diye konuştu.

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