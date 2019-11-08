Bakan Çavuşoğlu: Antalya, dünyada önemli golf merkezi (2)

ÇAVUŞOĞLU, 'KIZILAY DOSTLAR GECESİ' ETKİNLİĞİNE KATILDI

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, temaslarda bulunmak üzere geldiği Antalya'da, Uluslararası Demokratlar Birliği'nin çalıştayına katıldı. Çalıştayın sona ermesinin ardından Çavuşoğlu, Kızılay'ın aynı otelde düzenlediği Kızılay Dostları Gecesi etkinliğine konuşmacı olarak katıldı. Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin önemli kuruluşları Kızılay, TİKA ve AFAD ile gurur duyduklarını söyledi. Türkiye'nin 246 misyonu ile misyon sayısı bakımından dünyada beşinci sıraya çıktığını belirten Çavuşoğlu, "Büyük ülkeler yurt dışındaki temsilciliklerini azaltırken biz artırıyoruz. Bugün sahada da masada da güçlü olmak zorundasınız. Masada güçlü değilseniz sahadaki kazanımlarınızı kaybedebilirsiniz. Sahada güçlü değilseniz masada eliniz güçlü olmaz. Yeri geldiği zaman Barış Pınarı Harekatı'nda olduğu gibi ülkemizin menfaati için gücümüzü göstermemiz lazım" dedi.

'SAHADA VE MASADA GÜÇLÜ TÜRKİYE'

Diplomasi ile aylarca uğraştıkları bir meseleyi sahadaki Barış Pınarı harekatı gibi güçlü duruşla tekrar masaya döndürdüklerini dile getiren Çavuşoğlu, "ABD ve Rusya ile vardığımız mutabakatta olduğu gibi istediğinizi elde edebiliyorsunuz. Sert güç dediğimiz o gücü gösterebiliriz. Kalıcı olan yumuşak güçtür. Bir ülkenin değerleridir, kültürüdür, eğitimle yaptığınız katkıdır, yurt dışında yaşayan insanlara ulaştırabileceğiniz her türlü yardımdır. İnsani yardım kalkınma yardımıdır. Dış politikamızı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yurtta sulh hedefi doğrultusunda sahada ve masada güçlü Türkiye, güçlü diplomasi olarak tamamlıyoruz" diye konuştu.

'RADİKALLEŞİP DE DAEŞ GİBİ TERÖR ÖRGÜTÜNE KATILAN TÜRK YOK'

Dünyada çatışmaların, sorunların yüzde 60'ının Türkiye'nin de yer aldığı coğrafyada yaşandığını kaydeden Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"İnsani dış politikada başarısızsak girişimciliğin de bir anlamı kalmaz. Diyanet İşleri Başkanlığı İslamı birinci elden doğru bir şekilde ülkelerdeki vatandaşlara öğretiyor. Bugün yurtdışında 7 milyon civarında vatandaşımız var, bir tane bile radikalleşip de DAEŞ gibi terör örgütüne katılan Türk yok. Bu hizmetleri diğer Müslümanlara veriyoruz. İşte bu kurumlarımızla bu yumuşak güçte insani yardımlarda kalkınma yardımlarda dünyada bir numarayız. Hem sahada yaptıklarımız hem de harcadığımız miktar proje ve miktar bakımından da dünyanın en zengin ülkesi değiliz ama en cömert ülkesiyiz."

'SURİYE'DEKİ KÜRT KARDEŞLERİMİZ DAHİL DÖNDÜRECEĞİZ'

Barış Pınarı Harekatı'nda sahadaki sert gücün yanında, yumuşak gücü göstermek bakımından da Kızılay'ın hareket geçtiğini dile getiren Çavuşoğlu, "Burada Rasulayn ve Tel Abyad'a 30 bin kişiye ulaştılar. Burada 16 hekimle günde 500 kişiye sağlık hizmeti veriyor, sadece Tel Abyad'da. Gönüllülük esası ile Fırat Kalkanı ve Afrin bölgesine, 370 bin Suriyeli gibi Rasulayn ve Tel Abyad bölgesine, Suriye'deki Kürt kardeşlerimiz dahil döndüreceğiz. YPG/PKK, 'Kürtlerin temsilcisiyiz' diyor. Türkiye'de 350 bin Suriyeli Kürt kardeşimiz var. Kuzey Irak'ta 300 bin var. Yaklaşık 650 bin Suriye dışındaki Kürt kardeşlerimiz YPG'nin kontrol ettiği yerlere neden dönemedi? Bunu hiçbir zaman bu ülkelere anlatamadık. Burada bir terör devleti kurmak istiyorlardı. Biz büyük bir oyunu bozduk bu oyunu da onların başına devirdik. Sadece teröristlerin değil orada terör devleti kurmak isteyenlerin başına o oyunu devirdik. Tüm rahatsızlıkları da bundan" diye konuştu.

Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık ise Kızılay'ın projelerini anlattı. Konuşmaların ardından Kızılay yararına hilali ahmerler satışa sunuldu.

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, ()