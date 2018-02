Bakan Çavuşoğlu, Antalya'da üç projenin açılış kurdelesini kesti

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin üç projesinin açılış kurdelesini kesti.Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan bazı tesislerin açılış törenine katıldı. Önce belediyenin ek hizmet binasının açılış törenine katılan Çavuşoğlu, ardından 60 yaş üstü vatandaşların kullandığı hobi bahçelerinin kurdelesini kesti. Daha sonra ise 1996 yılında şehit düşen doktor Atila Nizam'ın adının verildiği Kızıltoprak Mahallesi'ndeki semt polikliniğine geçtiAçılışta konuşan Bakan Çavuşoğlu, Antalya'nın 640 kilometre sahili ile büyük bir şehir olduğunu söyledi. Büyükşehir Belediyesi'nin tüm alanlardan sorumlu olduğunu belirten Bakan Çavuşoğlu, "Vatandaşların ihtiyaç duyduğu her alanda belediyelerimize görev düşüyor. Büyükşehir'in kapasitesinin daha yüksek olması gerekiyor. Belediyemizin açılışlarını tek tek yapmaya kalksak her geldiğimizde her gün açılış yapmamız gerekiyor. Bunları toplayalım, Cumhurbaşkanımız geldiğinde hepsinin açılışını bir anda yapalım" dedi.BÜYÜKŞEHİR'İN YENİ SLOGANINI AÇIKLADIBüyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Menderes Türel de ek hizmet binasının 30 bin metrekarelik alana sahip olduğunu söyledi. Bitmiş 25 tesisin daha açılışa hazır olduğunu belirten Türel, "Değirmenin suyu nereden geliyor diye soruyorlar. Göreve geldiğimizde sadece sanayide bir esnafa 1 milyon borcumuz vardı. Bir akü alabilecek itibarımız yoktu. Burada tesislerle kendi söküğümüzü kendimiz dikmeye başladık. Burada senede 100 milyon liralık bakım onarım yapılıyor" dedi.Menderes Türel, yeni sloganlarının ise 'Türkiye güzel, Antalya çok güzel' olacağını söyledi.'HER FARKLI PARTİDEN BELEDİYE BAŞKANINA YARDIMCI OLUYORUZ'Buradaki açılışın ardından Hobi Bahçesi'ne geçilen Mevlüt Çavuşoğlu ve beraberindekiler, 60 yaş üstü vatandaşlara düşük ücretle kiraya verilen küçük bahçelerin kurdelesini kesti. Bakan Çavuşoğlu, burada yaptığı konuşmada ise belediyenin hizmetleriyle Antalya'nın daha da güzelleştiğini söyledi. Ankara'dan hızlı şekilde hizmetleri getirmeye çalıştıklarını anlatan Çavuşoğlu, "Sadece Ak Partili belediyelerden gelen talepleri değil hangi partiden olursa olsun hiç tereddüt etmeden büyük bir memnuniyetle yardımcı oluyoruz. Çünkü o hizmetler Antalyalılar içindir" diye konuştu.'HOBİ BAHÇELERİNİ KÜÇÜMSEMEYELİM'Halkın ihtiyaçlarını bilerek bunları karşılamanın önemli olduğunu belirten Çavuşoğlu, "Hobi bahçelerini küçümsemeyelim. Bizlerin imkanları var, çoğumuz Antalya'da çiftçiyiz. Böyle imkanı olmayanlar var. Belediyenin bunu karşılamış olması çok anlamlıdır" dedi.'600 BAHÇE DAHA YAPILACAK'Belediye Başkanı Menderes Türel de bu proje ile son derece önemli bir eksikliği giderdiklerini vurguladı. Altyapı sorunlarını çözerken halka dokunan projeler de ürettiklerini kaydeden Türel, "Vatandaşımıza temas eden projelere önem veriyoruz. 348 hobi bahçemiz var. Yan alana 600 bahçe daha ekleyeceğiz. İhaleye hazır. Antalya'nın amelesi olmaktan gurur duyuyorum. Yeni etapta sadece yaşlılar için değil çocuklar için de düşünüyoruz. Burada mangal yakılmasına ve yanıcı maddelere izin verilmiyordu. Ama piknik tüpü serbest artık" diye konuştu.ŞEHİT DOKTORUN ADININ VERİLDİĞİ MERKEZİ AÇTIÇavuşoğlu ve Türel, buradaki açılışın ardından 1996 yılında şehit düşen doktor Atila Nizam'ın adının verildiği Kızıltoprak Mahallesi'ndeki semt polikliniğine geçti. Bu tür merkezleri halkın ayağına götürmekte fayda olduğunu belirten Mevlüt Çavuşoğlu, bin yataklı şehir hastanesinin de bu yılın ilk yarısında ihalesini yapmayı planladıklarını kaydetti. Doktor şehidin adının buraya verilmesinin önemli olduğunu anlatan Çavuşoğlu, "Burada vefa var. Şehitlere vefa borcumuz var. Onlar için ne yapsak azdır. Gazilerimizi ve şehitlerimi hiçbir zaman unutmadık, unutturmayacağız. İsimlerini eserlerde yaşatacağız" dedi.Belediye Başkanı Menderes Türel de Kızıltoprak Sağlıklı Hayat Merkezi ve Semt Polikliniği'nin hastane özelliklerine sahip bir tesis olduğunu ve 7 poliklinik bulunduğunu kaydetti.

