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Bakan Canikli: 9 bin 753 subay ve astsubay alınacak

MİLLİ Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Harp Okulları için iki aşamalı olacak ilk sınavın 18 Mart’ta yapılacağını bildirdi. Canikli, ayrıca Türk Silahlı Kuvvetleri’ne acil ihtiyacı için yetiştirilmek üzere toplam 3 bin 761 subay,...

Bakan Canikli: 9 bin 753 subay ve astsubay alınacak
MİLLİ Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Harp Okulları için iki aşamalı olacak ilk sınavın 18 Mart’ta yapılacağını bildirdi. Canikli, ayrıca Türk Silahlı Kuvvetleri’ne acil ihtiyacı için yetiştirilmek üzere toplam 3 bin 761 subay, 5 bin 992 astsubay alınacağını açıkladı.
Bakan Nurettin Canikli, Milli Savunma Bakanlığı Özalp Salonu’nda askeri okullara öğrenci alımının bu yıl ki yeni sınav sistemine yönelik basın toplantısı düzenledi. Canikli, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora seviyesindeki eğitim ve öğretim kurumlarının Milli Savunma Bakanlığı altında Milli Savunma Üniversitesi'nde bir araya getirildiğini hatırlattı.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin subay ve astsubay ihtiyacı için dış kaynaktan alım yapılacağını ifade eden Canikli, şöyle dedi:
"Acil ihtiyacımızı karşılamak amacıyla 2018 yılında Kara Kuvvetleri Komutanlığımız için 2 bin 427 subay, 2 bin 657 astsubay, Deniz Kuvvetleri Komutanlığımız için 693 subay, 836 astsubay, Hava Kuvvetleri Komutanlığımız için 341 subay, bin 899 astsubay, Özel Kuvvetler Komutanlığımız için ise 300 subay 600 astsubay olmak üzere toplam 3 bin 761 subay ve 5 bin 992 astsubayımızın yetiştirilmesi planlanmaktadır.”

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