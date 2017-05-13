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Bakan Çağatay Kılıç’tan ‘Anneler Günü’ mesajı

ANKARA, () GENÇLİK ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, ‘Anneler Günü’ dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Bakan Çağatay Kılıç’ın yayınladığı mesajda “Dünyada insanlığın ortak zihninde iyi olarak görülen hangi sıfat varsa;...

Bakan Çağatay Kılıç’tan ‘Anneler Günü’ mesajı

ANKARA, () GENÇLİK ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, ‘Anneler Günü’ dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Bakan Çağatay Kılıç’ın yayınladığı mesajda “Dünyada insanlığın ortak zihninde iyi olarak görülen hangi sıfat varsa; hepsinin bir arada bulunabildiği bir evre vardır. Bu anneliktir. O anneler ki yetiştirdikleri evlatları vesilesiyle çağları değiştirirler, toplumları mayalarlar,  kültürün devamını sağlarlar. Kadim bilgeliğimizin -çoban ateşi misali- halen ışık veren sözlerine, türkülerine, ninnilerine can veren yine onlardır. Geçmişin tohumu, onların eliyle geleceğin tarlalarına atılır. İnsanoğlunun binlerce yılda hep birlikte oluşturduğu ortak medeniyet; kadınların omuzları üzerinde yükselmiştir.

Bu toprakların adı; bizim için Anadolu'dur. Bu toprakların bize yurt olmasında anaların da alınteri ve gayreti vardır. Evladı için her şeyden vazgeçen anneler, günü gelince vatan için evladından vazgeçen annelere dönüşmektedirler. İşte Nene Hatunlar sayesinde, mabetlerimizin göğsüne namahrem eli değmemektedir.

Peygamberimizin "Cennet annelerin ayakları altındadır" hadisiyle taltif ettiği, bir gün değil her gün kıymetlimiz olan annelerimizin bu güzel gününü kutlar, bütün annelerimize saygı ve hürmetlerimi sunarım.”

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