Bakan Bozdağ, suikast timinin yargılanacağı salonu inceledi (3)

BAKAN BOZDAĞ'DAN O ŞEHİDİN AİLESİNE ZİYARET

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Ankara'da yaşamını yitiren, darbeci asker olabileceği şüphesiyle ilk başta şehit sayılmayan, ancak yapılan araştırmalar sonucu gerçek ortaya çıkınca ailesine 'Şehadet Belgesi' verilen, Kara Harp Okulu Bando Komutanlığı'nda görevli 31 yaşındaki Astsubay Başçavuş Ziya İlhan Dağdaş'ın Muğla'da yaşayan ailesine başsağlığı ziyaretinde bulundu.

Bozdağ, şehidin annesi Bilsen Dağdaş ve kız kardeşi Rüçhan Dağdaş ile bir süre sohbet ettikten sonra karayoluyla Dalaman'a geçti. Bakan Bozdağ'ın, akşam yemeğinin ardından Dalaman Havalimanı'ndan Ankara'ya hareket edeceği bildirildi.

Cavit AKGÜN/MUĞLA, ()

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