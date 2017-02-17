Bakan Bozdağ: Cezaevlerinin dış güvenliğini jandarma sağlayacak (2)

BOZDAĞ: ZAYIF LİDERLERE EKMEK YOK

Kemer ilçesinde ziyaretlerde bulunan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Ak Parti Kemer İlçe Başkanlığı'nda partililerle buluştu. Ak Parti İl Başkanı Rıza Sümer ve Antalya Milletvekili Gökcen Özdoğan Enç'in katıldığı toplantıda konuşan Bekir Bozdağ, Kemer'in adliyeye ihtiyacı olduğunu söyledi. FETÖ'den devraldıkları bir okulu adliyeye çevirme kararı aldıklarını belirten Bozdağ, Kemer'in yakın zamanda modern bir adliyeye kavuşacağını aktardı. Ak Parti'nin kurulduğu günden bu yana refah artsın diye çalıştığını dile getiren Bozdağ, "Türkiye bölgesinde büyük bir güç ve dünyada sözü dinlenen bir ülke oldu. Türkiye yeni kurulan bir devlet mi ki bütün binaları biz yapıyoruz? Aslında biz kadim bir devletiz. Ama maalesef pek çok eksik var, birçok şeyi yapmak bize nasip oldu" dedi.

"VALLAHİ BU SİSTEM GÜZEL'

"Öyle bir sistem kuralım ki sandıktan daima istikrar çıksın" diyen Bozdağ, şöyle devam etti:

"Sandıkta daima milletimiz, devletimiz kazansın. Bu sistem Türkiye'nin bütün seçimlerinde sandıktan istikrar doğuracaktır. Sistemin gereği bu. Vatandaş güçlü bir Özal, Menderes, Erdoğan bulacak ki ona iktidar versin. Cumhuriyetin başından bu yana Atatürk, Menderes, Özal ve Erdoğan gibi güçlü liderleri var. Biz hep büyük liderler beklersek siyasi iktidar için Türkiye olarak kaybederiz. O zaman öyle bir sistem kuralım ki sistemin doğası güçlü liderlerin ortaya çıkmasını sağlasın, hem de siyasi iktidarı zorunlu kılsın. Bu milletin bekası için, her türlü yangına rağmen, her türlü operasyona rağmen var olması ve güçlü olması için bu sistem değişikliği Türkiye'nin lehine. Bu sistemin diğer bir özeliği de güçlü liderler ortaya çıkarması. Zayıf liderlere ekmek yok. Vallahi bu sistem güzel, billahi bu sistem güzel."

'HAYIR DEDİ BAŞINA ŞU GELDİ'

Hiçbir Ak Partili'nin 'hayır' diyene terörist demediğini kaydeden Bakan Bozdağ, "Bunu kim söylüyorsa yalanın şahını söylüyor. Milletin gözünün içine baka baka yalan söylüyorlar. Hayır oyu verecekleri bu iftirayla evet kaymasını önlemeye çalışıyorlar. Ama millet doğruyu biliyor. Buna pabuç bırakmamak lazım. 'Hayır diyenlere tutuklamalar olacak' diyorlar. Referanduma kadar öyle iftiralar duyacaksınız ki 'hayır dedi başına şu geldi' diye. Ben şimdiden söylüyorum, bunların tamamı kurmaca olacaktır. Bu ülkede kim nereye oyunu verecekse özgürce ifade etme imkanı vardır. Türkiye bunun garantörüdür, hukuk da bunun teminatıdır."

HAYIR DİYENLER

PKK, FETÖ ile diğer terör örgütlerinin hayır dediğini, Avrupa ülkelerinin de bu sistemin geçmemesi için çalıştığını belirten Bozdağ, şöyle konuştu:

"Türkiye bu sistemle bölünecek diyorlar, bir yandan da Türkiye'yi 40 yıldır bölmek isteyen terör örgütü buna hayır diyor. Madem bölünecek buna neden hayır diyorsun. Ama istediği oluyor, bütün ekipleriyle evet için neden uğraşmıyor? Ayağına gelmiş, kan dökerek yapamadığını oyla yapacak. Niye buna 'evet' demiyor, mesele o değil. Terör örgütleriyle isimlerinin birlikte anılmasından rahatsızlık duyuyorlar. CHP'ye oy veren vatandaşlar bu tutumdan rahatsızlık duyuyor. Oy verenler CHP'nin bu tutumunu eleştiriyor, CHP de topu taca atıyor."

BAKANIN KONVOYUNDA KAZA

Diğer yandan Bakan Bekir Bozdağ'ın Kemer ziyaretinde bir de trafik kazası meydana geldi. Huzur Camii'nde cuma namazını kılan Bekir Bozdağ ilçeden ayrılacağı sırada, konvoyda bulunan aracına binmek için hareketlenen Ak Parti İl Başkanlığı Basın Bürosu'nda çalışan 28 yaşındaki Pınar Tuğba Aslantaş'a, Kemal Karadon yönetimindeki otomobil çarptı. Yola savrulan Aslantaş, başını asfalt zemine çarparak yaralandı. Özel bir hastanede tedaviye alınan Aslantaş'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı kaydedildi.

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