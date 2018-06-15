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Bakan Bak, huzurevini ziyaret etti

GENÇLİK ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ramazan Bayramı dolayısıyla, Fındıklı Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret etti, yaşlılarla bayramlaştı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ramazan Bayramı dolayısıyla...

Bakan Bak, huzurevini ziyaret etti
GENÇLİK ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ramazan Bayramı dolayısıyla, Fındıklı Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret etti, yaşlılarla bayramlaştı.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ramazan Bayramı dolayısıyla Rize’de ziyaretler gerçekleştirdi. Pazar merkez camiinde bayram namazını kılan Bakan Bak, ardından sevgi evlerindeki çocuklarla kahvaltıda buluştu. Bakan Bak’a, Rize Valisi Erdoğan Bektaş, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü İdris Altuntaş eşlik etti. Ardeşen’de vatandaşlarla bir araya gelerek bayramlaşan Bakan Bak, esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi.
Fındıklı Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ni de ziyaret eden Bak, burada kalan yaşlılarla sohbet etti, taleplerini dinledi. Bakan Bak'ın, elini öptüğü yaşlılar dua etti.

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