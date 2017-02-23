Bakan Avcı'ya Koreli turistlerden ilgi



Gülseli KENARLI / İSTANBUL, () KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Koreli turistlerle sohbet etti, fotoğraf çektirdi.

Bakan Avcı Sultanahmet'te saat 12.00'da bir otelde gerçekleşecek olan "2. Türkiye Arapça Kitap ve Kültür Günleri kapsamındaki "Alimler Buluşması" programına giderken, Küçük Ayasofya'da makam aracından indi. Toplantının bulunduğu otele yürüyerek gitmeyi tercih eden bakan Avcı, yolda bulunan Koreli turist kafilesiyle sohbet etti ve fotoğraf çektirdi. Turist kafilesinin Bakan'a yoğun ilgi gösterdiği görüldü. Avcı daha sonra toplantıya katılmak üzere buradan ayrıldı.

(FOTOĞRAF)