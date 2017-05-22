Bakan Avcı: Türk dizileri turizme katkı sunuyor (2)

ULUSLARARASI MEDYA FORUMU YARIN SONA ERECEK

Antalya'da İsviçre merkezli Global Connection Media SA tarafından düzenlenen Uluslararası Medya Forumu 2017'nin ilk gün oturumları sona erdi. 'Türkiye-Gücünü ve Potansiyelini Keşfet' sloganıyla gerçekleştirilen Turkey Discover the Potential (TDP) tanıtım etkinlikleri çerçevesinde projelendirilen Uluslararası Medya Forumu'na, 50 ülkeden 142 gazeteci katıldı. Türkiye'nin ekonomi, turizm ve ticaret potansiyelinin ele alındığı, kültür ve medya konularının tartışıldığı forum, dünya medyasının en geniş katılımlı uluslararası etkinliği olarak görülüyor.

Ekonomi Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) desteklediği, Türk Hava Yolları (THY), Maxx Rolay, İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) ve Borsa İstanbul'un sponsorluğunda gerçekleştirilen forum süresince, çok sayıda yerli ve yabancı katılımcı sunum yapacak. Forum, yarın 'Türkiye'deki Dış Yatırımlar- Algılar ve Gerçekler', 'Türkiye'nin Cazip Yatırım Ortamı', 'Türkiye'nin Menkul Değerleri', 'Türkiye'de İş Yapmak', 'Anadolu'nun Evrensel Değerleri' ve 'Uluslararası İletişim ve Uluslararası Medya' konularından gerçekleştirilecek oturumlarla sona erecek.

RUSYA'NIN İLETİŞİM OSCAR'IN ALMIŞTI

Global Connection Uluslararası Medya, Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi çerçevesinde 31 Ağustos 2016 tarihinde yine Antalya'da Türkiye-Rusya Medya Forumu düzenlemişti. Rusya ve Türkiye tarafından üst düzey onlarca gazetecinin katıldığı Türkiye-Rusya Medya Forumu, iki ülke arasındaki en büyük sivil girişim etkinliği olmuştu. Global Connection Uluslararası Medya, Narenciye Tanıtım Grubu adına tasarlayıp uyguladığı tanıtım kampanyasıyla da bu yıl, Rusya'nın İletişim Oscar'ı olarak bilinen Gold Print Awards adlı yarışmada dünya devlerini geride bırakarak 'En iyi çıkış yapan marka' dalında ikincilik ödülünü almıştı.