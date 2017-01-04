Bakan Avcı: Kendimizi deniz, kum, güneş parantezinde ifade etmişiz (2)

YEMENLİ HASTALARA ZİYARET

Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı ile Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, AKÜ'de düzenlenen 2016- 2017 Akademik Yıl Toplantısı'nın ardından Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne tedavi için getirilen Yemenli hastaları ziyaret etti. İki bakan, odalarında görüştükleri hastaların sağlık durumuyla ilgili doktorlardan bilgi aldı.

'TÜRKİYE KENDİNE YAKIŞANI YAPIYOR'

Ziyaret sonrası konuşan Bakan Avcı, Türkiye'nin dünyanın birçok yerindeki hassasiyetini Yemenli hastalar için de gösterdiğini söyledi. Bakan Avcı, "Afyonkarahisar'da, Yemen'de çatışmalarda yaralanmış sivillerin tedavisiyle ilgili süreç için hastaneye geldik ve hastalarımızı ziyaret ettik. Türkiye pek çok başka yerde olduğu gibi Yemen'de de aynı hassasiyetlerle kendine yakışanı yapıyor" dedi.

'GÖRÜLMEMİŞ BİR YAĞIŞ'

Ziyaret sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Eroğlu'na, Mersin'de yaşanan sel felaketiyle ilgili çalışmalar soruldu. Selde yaşanan can kayıplarının yüreğini yaktığını söyleyen Eroğlu, "Mersin'de, büyükşehrin yapması gereken bazı altyapı çalışmaları yapılmamış hatta bazı derelerin üzeri kapatılmış. Çok aşırı, görülmemiş bir yağış vardı. Ama şimdi bütün ekipler, devletimizin bütün imkanları hatta Kalkınma Bakanımız Mersin Milletvekili oradaydı, gerekli bütün tedbirler alındı. Tabi mala gelen zararı telafi ederiz. Ama giden canlar var esasen onlar yüreğimizi yakıyor" dedi.

PERŞEMBE KAR YENİDEN BAŞLIYOR

Meteorolojik durumla ilgili de bilgi veren Bakan Eroğlu, kar yağışının perşembeden itibaren batıdan başlayarak tekrar Türkiye'yi etkisi altına alacağını anlattı. Yağışın tüm yurdu kaplayacağını belirten ve yağışların su kaynakları açısından da faydalı olacağına değinen Eroğlu, "Aşağı yukarı perşembe gününden itibaren kar yağışı bütün Ege ve İç Anadolu Bölgesi'ni kaplıyor. Özellikle perşembeden itibaren kar başlıyor, bölge bölge değişik, doğudan batıya doğru, batıdan doğuya doğru tüm Türkiye'de yağış var. Ama bu yağışların faydası olacak inşallah, çünkü geçen aylarda yağış miktarı biraz düşüktü inşallah telafi edilecek" diye konuştu.

Bakan Veysel Eroğlu ve Bakan Nabi Avcı daha sonra Afyonkarahisar İl Genel Meclisi toplantı salonunda düzenlenen koordinasyon toplantısına katıldı.

FOTOĞRAFLI



