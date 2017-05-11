Bakan Avcı: Almanya, ABD, Fransa ne kadar güvenli ise Türkiye de o kadar güvenli (2)

BAKAN AVCI GALA YEMEĞİNE KATILDI

Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, 1'inci Ortadoğu ve Kuzey Afrika Ülkeleri (MENA) Doğu Karadeniz Turizm ve Yatırım Zirvesi'nin Babillon Hotel'de düzenlenen gala yemeğine katıldı. Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkelerinden gelen turizmcilerle görüşerek sohbet eden Bakan Nabi Avcı, gösteri için bekleyen Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Halk Dansları Topluluğu ekibi ile fotoğraf çektirdi. Ekibin Karadeniz yöresi halk oyunları gösterisi salonda yabancı konuklar tarafından da ilgiyle izlendi.

Etkinlikte konuşan Bakan Nabi Avcı, konuklarını Arapça selamladı, Türkiye'nin, dünyanın 6'ıncı, Avrupa'nın 4'üncü büyük destinasyonu olduğunu söyledi. Türkiye'nin sadece deniz, kum ve güneşten ibaret olmadığını belirten Bakan Avcı, şunları söyledi:

" Aklınıza gelebilecek tüm turizm alanlarında büyük bir potansiyele sahip. Türkiye pek çok uygarlığın mirasçısı olarak tam bir açık hava müzesi. Ülkemiz kültür, sağlık, kaplıca turizmi bakımından olağanüstü zenginliklere sahip. Türkiye yatırımcılar için önemli bir cazibe merkezi, kış turizm alanında yine büyük potansiyele sahip. Sizleri güzel ülkemizin güzel köşesinde, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın baba ocağında ağırlamaktan ayrıca memnuniyet duyuyoruz. Ülkemize gelen kardeşlerimizin nasıl bir Türkiye sevgisi ile dolu olduklarını her vesile ile görüyoruz. 15 Temmuz hain darbe girişiminde biz bütün Arap kardeşlerimizin yanımızda olduğunu bizim için dua ettiklerini, Türkiye için gözyaşı döktükleri çok iyi biliyoruz. Bu muhabbetin karşılıklı olduğunu bizim pek çok değeri paylaşan kardeşler olduğumuzu bir kere daha vurgulamak istiyorum. Türkiye sizin ikinci vatanınızdır."

Yabancı konuklar Bakan Avcı'ya Arap yöresi kıyafeti hediye etti.

FOTOĞRAFLI