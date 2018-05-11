Bakan Atakan: THY'nin potansiyelinden KKTC olarak yararlanmak istiyoruz

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, Türk Hava Yolları'nın (THY) başarısını gururla takip ettiklerini belirterek, "Bu potansiyelden KKTC olarak yararlanmak istiyoruz" dedi. Ada'daki turist, öğrenci ve nüfus sayısının artmasıyla ulaşımın daha da önemli duruma geldiğini anlatan Atakan, Sunexpress veya AnadoluJet gibi bir alt marka yaratılabileceğini söyledi. Türkiye'ye bu yöndeki taleplerini ilettiklerini belirten Atakan, "Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Sayın Ahmet Arslan talebimizi ilgiyle karşıladı" diye konuştu.

KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, çalışmaları ve projeleriyle ilgili bilgiler verdi. Ada'daki turist, öğrenci ve nüfus sayısının artışıyla birlikte ulaşımın daha önemli hale geldiğini belirten Bakan Tolga Atakan, bu konuda THY ile iş birliğini geliştirmek istediklerini ifade etti. THY'nin başarısını gururla takip ettiklerini dile getiren Bakan Atakan, Türkiye'de yeni açılacak havalimanlarının da KKTC için önemli artılar sağlayacağını belirtti.

THY'nin dünyadaki gücü nedeniyle Rumların da Ercan Havalimanı'ndan uçuş yaptığını anlatan Bakan Tolga Atakan, "Biz, THY'den daha fazla yararlanmak istiyoruz. THY bugün dünyanın en fazla noktasına uçan bir havayolu. Bu potansiyelden ne kadar yararlanırsak o kadar artı bizim için" diye konuştu.

'THY'NİN VARLIĞI BÜYÜK BİR ŞANS'

THY'ne güvendiklerini ve inandıklarını kaydeden Tolga Atakan, "THY'nin varlığı bizim için çok büyük bir şans, çok büyük bir güç. Bugüne kadar da THY'den sağlıklı bir şekilde de yararlanılmadığını düşünüyorum. Biz bunu değiştireceğiz. THY'nin tüm yetkilileri bizlere karşı son derece sıcak ve yardıma hazır. Bu iş birliğini güçlendireceğimize inanıyorum" dedi.

THY'nin bir anlamda kendileri için de 'bayrak taşıyıcı' olduğuna dikkat çeken Atakan, "Avrupa'nın tartışmasız bayrak taşıyıcısı. THY, son dönemdeki yaptığı atılımlarla dünya markası oldu. Bu başarıyı gururla takip ediyoruz. Bu potansiyelin de en üst seviyede ülkemize yansıması için biz bakanlık olarak elimizden gelen her şeyi yapacağız" diye konuştu.

'ALT MARKA YARATILABİLİR'

KKTC'de yeni yolu havayolu kurulmasının çok kolay olmadığına dikkat çeken Atakan, THY'nin de bu açığı doldurabileceğini ifade etti. Atakan şunları söyledi:

"Sunexpress ve AnadoluJet gibi bir alt marka yaratılabilir; bu bölgeye hizmet verecek, bu bölgenin turizmine hizmet verebilecek. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Sayın Ahmet Arslan talebimizi ilgiyle karşıladı. Bunları detaylı bir şekilde THY yetkilileriyle konuşacağız. Bu yöndeki talebimizi ilettik. Olumlu cevap da aldık. THY Genel Müdürü Sayın Bilal Ekşi'yi ülkeye davet ettik, ay sonunda Ada'ya gelecek. Kendisiyle de konuları etraflı şekilde görüşeceğiz" dedi.

10 MİLYON YOLCU HEDEFİ

KKTC'nin yeni havalimanının Haziran 2019'da tam anlamıyla faaliyete gireceğini kaydeden Atakan, "10 milyon yolcu hedefinde olacak. 21-22 uçağın yer alacağı bir apron olacak. Geniş gövdeli uçaklar da inebilecek. Ülkemize ve insanımıza yakışan bir havaalanı olacak. Modernlik ve teknoloji anlamında Rumların havaalanından daha iyi olacak" diye konuştu.

RAYLI SİSTEM KURULACAK

KKTC'de raylı bir sistemi kurmak istediklerini de anlatan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, bu yönde Türkiye'nin de kendilerine destek verdiğini söyledi. Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ ile konuyu konuştuklarını belirten Atakan, "Sayın Bakan çok ilgi gösterdi bu düşünceye. Ekonomik ve sosyal anlamda çok önemli olduğunu söyledi. İlk düşüncemiz Mağusa'dan başlayıp, Ercan Havaalanı, Lefkoşa, Güzelyurt'a kadar bir raylı sistem düşünüyoruz. Böylece ülkede toplu taşıma anlamında önemli bir açığı kapatmış olacağız. 100 binin üzerindeki öğrencinin ülke ekonomisine katkısı Ada geneline yayılır böylece" dedi.

KKTC'de kara yolları ve altyapı yatırımlarının aslan payının Türkiye'nin desteğiyle olduğuna dikkat çeken Atakan, "Türkiye demir yolu ağı konusunda ciddi başarılar elde etti. Bu da bizim için büyük şans. Bunun bir benzerini ülkemizde yapabiliriz. Fizibilite çalışması sonrasında, bunu hayata geçireceğiz. Türkiye her konuda olduğu gibi bu konuda da bir kaynak sorunu yaşanmayacağını dile getirdi" diye konuştu.

'ÜÇÜNCÜ GSM OPERATÖRÜ YOLDA' MESAJI

Ada'daki limanların yenileneceğini de ifade den Atakan, "Girne ve Mağusa'da çağdaş ve modern bir liman yapacağız. Limanlarımızın çeşitli modellerle güçlü ve aktif işleyebilir bir liman olmasını istiyoruz. Hava yolu tekelinde olan ulaşımın deniz yoluna yönelmesini de sağlayacağız. Deniz yolunun da alternatif olmasını sağlayacağız" dedi.

Ada'ya üçüncü bir GSM operatörünün de gelebileceği mesajını veren Atakan, bu konudaki çalışmaların gelecek günlerde yapılacağını belirtti.



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