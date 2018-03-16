Bakan Arslan: Türkiye güçlensin, kendi ayakları üzerinde dursun istemiyorlar

ULAŞTIRMA, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "Ne zamanki bu ülke 'ben kendi ayaklarımın üzerinde duracağım' dedi, ne zamanki bu ülkenin lideri 'ülkemin insanının menfaati ve bu memleketin menfaati neyi gerektiriyorsa ona göre davranacağım' dedi; işte kıyamet orada koptu. Onun için Türkiye güçlensin istemiyorlar, Türkiye kendi ayaklarının üzerinde dursun istemiyorlar, tabiri caizse kudurmaya devam ediyorlar" dedi.Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, İTÜ Akil Gençler Kulübü'nce üniversitenin Ayazağa Yerleşkesi'nde düzenlenen "Ulaşımda, Erişimde Türkiye" isimli etkinlikte gençlerle bir araya geldi.Bakan Arslan, ulaştırma sektöründeki hizmetlere değinerek, "15 yıl önce iç ve dış hatlarda toplamda 35 milyon yolcu taşırken, geçen yıl 193 milyon yolcu taşıdık. 55 adet aktif havalimanımız var. 50 ülkede 60 noktaya uçarken bugün 120 civarında ülkede 296 noktaya uçuyoruz. Bu çok önemli. Bu ne getiriyor; uçtuğunuz yerdeki pazara erişebilmenizi, oradaki insanların da sizin ülkenizi pazar olarak görüp ülkenize gelinmesini sağlıyor" diye konuştu.

"2020'DE 5G'YE GEÇEN ÜLKELERDEN BİRİ OLACAĞIZ"

Bakan Ahmet Arslan sözlerini şöyle sürdürdü:

"2020 hedefleri çerçevesinde 5G'ye geçmeyi hedefliyoruz. Dünya henüz bununla ilgili standartları belirlemedi. Biz araştırmalarımızı yaparken aynı zamanda standart da belirleyeceğiz. İnşallah 2020'de dünya ile birlikte 5G'ye geçen ülkelerden biri olacağız. Ama daha da önemlisi eskiden olduğu gibi başkalarının yaptıklarını takip eden, yaptıklarının ardından giden değil; takip edilen öncü ülkelerden biri olacağız."

"KUDURMAYA DEVAM EDİYORLAR"

"Bu coğrafyada dış güçlerin, büyüklerin menfaati neyi gerektiriyorsa bu coğrafya ona göre davranırdı" diyen Bakan Arslan, "Ne zamanki bu ülke 'ben kendi ayaklarımın üzerinde duracağım' dedi, ne zamanki bu ülkenin lideri 'ülkemin insanının menfaati ve bu memleketin menfaati neyi gerektiriyorsa ona göre davranacağım' dedi; işte kıyamet orada koptu. Onun için Türkiye güçlensin istemiyorlar, Türkiye kendi ayaklarının üzerinde dursun istemiyorlar, tabiri caizse kudurmaya devam ediyorlar. Onun için de dün Avrupa Parlamentosu bir karar alıyor; 'Türkiye hemen Afrin'den çıksın". 20 sene önce bunu söylediklerinde baş göz üste diyorduk ve çekiliyorduk oradan. Halen öyle zannediyorlar. Halen Türkiye öyle davransın istiyorlar. Ama Türkiye kendi insanının menfaati neyi gerektiriyorsa onu yapıyor" ifadesini kullandı.

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