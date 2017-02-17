Bakan Arslan: Tıkır tıkır çalışan bir yapı ile çalışmamız lazım ki hedeflerimize ulaşalım (4)

İZMİR TİCARET BORSASI TARIMDA ULAK'I KULLANACAK

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, İzmir Ticaret Borsası'nın (İTB) Akıllı Tarım ve Elektronik Ticaret Uygulamaları ile Tarımda Bilgi Toplumuna Geçiş Vizyonu ve Çalışmaları konulu toplantısına katıldı. Toplantıda konuşan Bakan Arslan, İzmir'in çeşitli ekonomik dinamiklerinin olduğunu, tarımdaki potansiyelinin ise aslında çok daha fazla olduğunu söyledi. Teknolojinin tarımda kullanılmasının önemine vurgu yapan Arslan, "Artık akıllı robotlar, nesnelerin interneti, bulut teknolojileri gibi alanların tarıma da entegre edilmesi ve Sanayi 4.0'a adım atmak oldukça önemli. Sektörde İTB, bunun farkında ve teknolojiyi bir çok noktada kullanıp Tarım 4.0'a kısa sürede geçecektir" dedi.

"DESTEĞE HAZIRIZ"

'Akıllı Tarım' ve 'Hassas Tarım' gibi kavramların da kısa süre içerisinde hayata geçeceğini açıklayan Bakan Arslan, "Türk tarımının dış ticarette atılıma geçirecek teknolojik yatırımlara her zaman gereken desteği vermeye hazırız. Çünkü devir e-ticaret devri. Yerli ve milli baz istasyonu ULAK'ı tarım sektöründe kullanmak istediğinizi söylediniz. Elbette, çok memnun kalırız. ULAK baz istasyonları ile 4.5 G hızında iletişim hızı sağlayacağız. Ayrıca Bakanlığımızdan istediğiniz işbirliğini de yapacağız. Haberleşme şapkamızda üzerimize düşeni yapmaya hazırız" diye konuştu.

"REKOLTE ÇALIŞMASINDA ULAK KULLANILACAK"

Tarım 4.0'da akıllı cihazlar, robotlar, sensörler ve bilgisayarlar üzerinden üretim aşamalarının takip edileceğini ve bu teknolojinin yakalanmasının zorunlu olduğunu söyleyen İTB Genel Sekreteri Erçin Güdücü, 2000 yılından beri yüzde 3-4 hata payıyla uydu üzerinden rekolte tahmini yaptıklarını anlattı. Güdücü, şunları söyledi:

"Fırlatılan yeni Türk uydusundan uygun fiyatla yararlanıp üzüm, zeytin ve zeytinyağ gibi alanlarda rekolte belirleme çalışmalarımızda kullanmak istiyoruz" ifadelerini kullandı. Tarımda sürdürülebilirliğin göz ardı etmeden çalışmaların devam etmesi gerektiğini vurgulayan Güdücü, Tarım 4.0 ile hem işletme hem de devlet bazında ne tür teşviklerin verilebileceği yönünde çalışmalar yaptıklarını anlattı. Bitkisel veya hayvansal üretimde GSM operatörleriyle işbirliği içinde olmak istediklerini belirten Güdücü, "Ayrıca, Bakanlığınız bünyesinde bir birimle çalışmak istiyoruz. ASELSAN'ın ULAK ismi verilen cihazlarını da envanter ve rekolte çalışmalarında kullanmak isteriz. Ayrıca tarım alanlarının yüksek çözünürlüklü fotoğraflarını da yabancı uydular yerine kendi uydularımızdan almayı isteriz" dedi.

"DÜNYADA BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DÖNÜŞÜMÜ"

İTB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bülent Arman ise İzmir'in ticaret ve turizmin yanında tarım sektörü ve tarıma dayalı sanayisiyle de İzmir ekonomisi için büyük önem taşıdığını bölgede üretilen ve ihracata konu olan tüm emtiaların yolunun İzmir’den geçtiğini anlattı.

Küçük Menderes, Bakırçay ve Gediz havzalarını kapsayan 327 bin hektar tarım alanıyla İzmir'in adeta bir tarım cenneti olduğunu ifade eden Arman, "İzmir’in 2,5 milyar dolarlık tarım ve gıda ürünleri ihracat değeri oransal olarak ülke bazında yüzde 14’tür. İzmir ayrıca süs bitkileri üretimi açısından 1. sırada, denizlerde kültür balıkçılığı üretiminde ise 2. sırada yer almaktayız" dedi. Dünyada çok hızlı bir şekilde bilişim teknolojileri dönüşümü yaşandığını aktaran Arman, "Ülkemizin bilgi toplumuna dönüşümü konusunda devletimizin önemli çalışmaları olduğunu biliyoruz. İTB olarak, tarım sektörünün her alanında bilgi teknolojilerinin kullanılması gerektiğine inanıyor, bu nedenle uzun vadeli tarım politikalarımızın da buna göre şekillendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Ercan Korkmaz, Bülent Arman ve Mois Hemsi, Bakan Arslan'a zeytin dalı işlemeli plaket verildi.

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