Bakan Arslan Sabuncubeli Tüneli'ni inceledi (4)

SOMA ÇEVRE YOLUNU AÇTI

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Şehzadeler Belediyesi ziyaretinin ardından Soma'ya geçti. İlçede kamyon ve TIR trafiğini rahatlatacak olan Soma çevreyolunun açılışını yaptı. Törenden önce Soma Maden Şehitliği'ndeki madencilerin mezarlarını ziyaret etti. Burada madenci mezarlarına karanfil bırakan Bakan Arslan, ölenler için dua etti.

Ardından açılış törenin yapılacağı alana gelmek için yola çıkan Arslan, Soma Kamyoncular Kooperatifi üyeleri tarafından yolda karşılandı. Aracından inip kamyon şoförlerinin yanına giden Bakan Arslan, onlarla birlikte fotoğraf çektirdi. Soma çevre yolunun açılış törenine, Bakan Arslan'ın yanı sıra, Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, AK Parti Manisa milletvekilleri Selçuk Özdağ, Recai Berber, Uğur Aydemir, Karayolları Genel Müdürü İsmail Kartal, soma halkı ve şoförler katıldı.

Törende çevreyolu hakkında bilgi veren Karayolları Genel Müdürü İsmail Kartal, 10.5 kilometrelik yolun 8.6 kilometresinin hizmete açılacağını belirterek, kalan kısmın da 2017 yılı içinde tamamlanacağını açıkladı. Proje için 75 milyon lira harcama yapıldığını ifade eden Kartal, kalan bölüm için de 6 milyon lira para gerektiğini söyledi. Kartal, yolun Akhisar girişinden başlayıp, Bergama yoluna bağlandığını belirterek, 2017 yılında bölgenin tamamen ağır taşıt trafiğinden arındırılacağını dile getirdi. AK Parti Manisa Milletvekili Recai Berber de, çevre yolunun büyük sorunu ortadan kaldıracağını ve bölgenin trafiğini rahatlatacağını söyledi.

Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer ise, Soma'ya lojistik merkezi açılması için çağrı yaptı.

EKONOMİYE KATKI SAĞLAYACAK

Ardından konuşan Bakan Ahmet Arslan, Soma'nın Ege, Akdeniz ve Çanakkale bağlantısı anlamında önemli olduğunu belirterek, "Soma'nın şehir içindeki trafiği rahatlatmak, çevre yolu kazandırmak çok önemliydi. Bu yol ağır vasıta trafiğinin ilçenin dışına çıkması, tozdan topraktan kurtarılmasını sağlayacak. Bu yol aynı zamanda bölgenin ekonomisinin, ticaretinin büyümesini sağlayacak. Akdeniz'e bağlantısı, kuzey Marmara'ya bağlantısı olacak ve Çandarlı Limanına bağlayacak önemli bir projedir. Sadece 10.5 kilometre deyip geçmemek lazım. Sadece bu projeye 75 milyon lira para harcandı. Bunun önemi yok, bizim insanımızın yaşam kalitesinin artması önemlidir" dedi. Bakan Arslan, Manisa'da 80 yılda 76 kilometre bölünmüş yol yapılmışken, AK Parti döneminde sadece Manisa'da 375 kilometre bölünmüş yol yapıldığını söyledi.

Çanakkale köprüsünün ihalesine de değinen Bakan Arslan, "Bölgenin ekonomisi, endüstrisi geliştikçe Manisa cazibe merkezi olacak ve ön sırada yerini alacaktır. Ocak ayının 26'sında 1915 Çanakkale Köprüsü'nün ihalesini yapıyoruz, köprüyle birlikte yolu da yapıyoruz. Ulaştırma koridorlarını ne kadar tamamlarsanız o güzergah üzerindeki bölgeleri kalkındırmış olursunuz. Biz Avrupa'dan gelecek yük hareketini Çanakkale'den Balıkesir'e, Soma'ya Manisa'ya Ege'ye bağlamış olacağız. Bu proje Çanakkale'nin olduğu kadar sizin de projenizdir" diye konuştu.

"ÇELME TAKMAK İSTEYENLER BOŞ DURMUYOR"

Terör olaylarına dikkat çeken Bakan Arslan, ülke büyüyorken terörle yolunun kesildiğini belirterek, "Türkiye dünyada söz sahibi halinde geliyorken, mazlumların umudu oluyorken, çelme takmak isteyenler boş durmuyor. Hangi terör örgütü olursa olsun onlar da onları maşa olarak kullananlar da bilmeli! En büyük hainliği 15 Temmuz'da yaptılar. Bu millet, millet olma şuuru ile 81 ilde meydanlara çıktı ve kendi iradesinin temsilcilerine kendi iradesine sahip çıktı. Hainlere de dünyaya da ders verdi. 3 ders verdi. Birinci olarak '100 sene önce kurtuluş mücadelesi verirken, hangi şuurla ecdadım sokağa çıktıysa ben de aynı şuurla meydandayım' dedi. İkinci olarak 'Ey dünya ben büyümeye devam edeceğim, mazlumların umudu olmaya devam edeceğim. Bunun böyle bilinmesi lazım. Ördüğünüz bir çorap varsa başınıza geçireceğim' dedi. Üçüncü olarak 'Dünyadaki mazlumlar ve mağdurlar birlikte hareket ederseniz kimse sizinle baş edemez' mesajı verdi. Önemli bir coğrafyadayız. Güneyde ateş çemberi var. Türkiye her türlü teröre ve terör örgütüne karşı mücadeleyi devam ettiriyor. Biz sınırlarımız dışında bile kargaşa varsa, bu kargaşa bizim insanımızı tehdit ediyorsa 'Ben oraya da gidip mücadelemi vereceğim. Ülkemin içine hainler sızmadan yolunu keseceğim' diyoruz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Bakan Arslan ve açılışa katılanlarla birlikte yolun açılış kurdelesi kesildi.

Törenin ardından programına ara veren Bakan Arslan, yemek yemek için Ege Linyit İşletmesi'nin misafirhanesine geçti.

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