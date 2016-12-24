Bakan Arslan Sabuncubeli Tüneli'ni inceledi (3)

AKRABASIYLA KARŞILAŞTI

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Manisa Valiliği'nin ardından yürüyerek ulaştığı Şehzadeler Belediyesi'ni ziyaret etti. AK Parti Manisa milletvekilleri de ziyarette yer aldı. Şehzadeler Belediyesi Başkanı AK Partili Ömer Faruk Çelik'e görevinde başarı dileyen Bakan Arslan, ziyarette, belediye destek hizmet birimi bünyesinde çalışan anne tarafından akrabası Solmaz Aydın ile karşılaştı. Bakan Arslan, Solmaz Aydın'ı, Ankara'ya davet etti.

Günün anısına Belediye Başkanı Çelik, Bakan Arslan'a, mesir sepeti ve Saruhanbey'in türbesinin simgeleyen, kentte Şehzadelik yapmış padişahların resminin bulunduğu bir plaket hediye etti.

Bakan Arslan, daha sonra Yunusemre Belediye Başkanı AK Partili Mehmet Çerçi'yi de ziyaret etti. Bakan Arslan, Yunusemre Belediyesi anı defterini imzaladı. Ziyarette Başkan Çerçi, Bakan Arslan'a günün anısına tezhip sanatının güzel bir örneğinin sergilendiği tablo ile kentin simgesi olan mesir macunu ve ürünlerinin yer aldığı çeşitli hediyeler takdim etti.

SERVİS SORUNUNA ÇÖZÜM

Bakan Arslan, daha sonra Manisa Şoförler ve Otomobilciler Odası'nı ziyaret ederek şoför esnafının taleplerini dinledi. Esnafın talebi üzerine kürsüye çıkan Bakan Arslan, "Her yapılan çalışmada bütün tarafların ihtiyaçları gözetilerek yol alınmalı. Taksiyi sınırsız yap, taksi esnafı mağdur olsun. Taksiye ihtiyaç çok. Daha az olacak şekilde sınırla vatandaş mağdur olsun. Dolayısıyla bizim böyle bir düsturumuz yok. Bizim bütün tarafları koruyacak düzenlemeler yapmamız gerekiyor ama Karayolu Taşıma Kanunu ve ona bağlı yönetmeliklerin hepsi hem vatandaşı hem de özellikle taşıyıcı esnafımızı koruyacak düzenlemeler içeriyor. 65 yaş üstü konusunda özellikle vatandaşlarımızın ihtiyacını gidermek ve hayatlarını kolaylaştırmak adına yaptığımız düzenlemeler. Ama bir düzenleme yaparken bir tarafı memnun ederken, diğer tarafı mağdur etmemeli. Onunla ilgili milletvekili arkadaşlarımızla da konuştuk. Ankara'da hükümet olarak konuşacağız. Amaç herkesin hakkını koruyacak, kimseyi mağdur etmeyecek bir düzenleme yapmak. Bugün burayı ziyaret etme sebebim; uzunca bir süredir Manisa ile İzmir arasında, günde yaklaşık 20 bin çalışan ve 20 bin de öğrencinin karşılıklı gidişi gelişi söz konusu. Çok büyük bir nüfustan bahsediyoruz. Ciddi bir mağduriyet vardı. Dolayısı ile tahsisli plakalar ile sıkıntının giderilmesi ve onların taşıma yapabilmesi adına bu haktan yararlanması ve 4S tescil belgesi ile yararlanabilmesi adına dün imzalanan genelge ile çözüme kavuştu. Sadece Manisa ve İzmir'in değil. Benzer şekilde birçok kişinin problemini çözdük" diye konuştu.

Ersan ERDOĞAN/MANİSA, () -

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