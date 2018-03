Bakan Arslan, İzmir'de havalimanında inceleme yaptı

Taylan YILDIRIM/İZMİR, ()- ULAŞTIRMA Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, bir dizi incelemelerde bulunmak ve partisinin Bornova ilçe kongresine katılmak üzere İzmir'e geldi. Bakan Ahmet Arslan, havalimanı apronundaki incelemelerden sonra yatırımlarla ilgili açıklamalarda bulundu.

İzmir'e gelen Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ı Adnan Menderes Havalima'nında Ak Parti milletvekilleri, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Aziz Kocaoğlu, Ak Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, bürokratlar ve partililer karşıladı. Bakan Ahmet Arslan, kentteki ilk incelemesini Adnan Menderes Havalimanı'nda yaptı. Burada ilave apron ve taksi yolu genişletme çalışmalarını inceledikten sonra açıklamada bulundu. İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nın kapasitesinin artırılmasının İzmirlilere hizmet etmek adına önemli bir çalışma olduğunu ve çalışmaların gayet güzel gittiğini söyleyen Bakan Ahmet Arslan, "İzmir'in sıcak iklimi, kışın da çalışmaya izin veriyor. Havalimanı 1987 yılında yapıldı. O zamanki toplam sahası 8 milyon 230 bin metrekareydi. 2006'da yaptığımız ilave dış hatlar terminalini 125 milyon euroluk harcama yaparak hizmete verdik. 2014'te dış hatlar terminalini yaklaşık 250 milyon euro yatırımla gerçekleştirdik. İç ve dış hatlar terminalinin büyüklüğü 310 bin metrekare, 108 bin metrekaresi dış hatlar olmak üzere" dedi.

20 MİLYON YOLCUYA HİTAP EDİYORUZ

Havalimanı iç hatlar terminalinin önceki kapasitesinin yılda 1.5 milyon yolcu olduğunu vurgulayan Bakana Arslan, "Bugün ise 20 milyon yolcuya hitap edecek bir iç hatlar terminali hizmet veriyor. Aynı şekilde yılda 4 milyon yolcuya hizmet eden dış hatlar terminali var iken, şimdi yılda 10 milyon yolcuya hizmet edebilir hale geldi. Bu da uzunca süre yeterliliğini koruyacağı, ihtiyaca cevap verebileceği anlamına geliyor. Şu anda apronumuz 180 bin metrekareden 339 bin metrekareye çıkarılmış oldu. Bu yaklaşık 2 katı demek. 21 uçak park kapasitesine sahip iken, bugün itibariyle 37 uçak park kapasitesine sahip. Apron, taksi yollarıyla birlikte alan 716 bin metrekareye çıkmış olacak ve aynı anda 58 uçağı park edebilir duruma gelmiş olacağız. İç hatlar terminali yılda 20 milyon yolcuya hizmet edebiliyor. 83 bin metrekare terminal binasına ait otopark var. Bu da 2 bin 523 aracın aynı anda park edebilmesi anlamına geliyor" diye konuştu.

Dış hatlarda da yolcu kapasitesinin yılda 10 milyon kişi, terminale ait otoparkın 69 bin metrekare olduğunu anlatan Arslan, "Yapımı devam eden ihale aşamasında işler var. Bu işlerin bedeli de 100 milyon liranın üstünde. İlave apron, ilave taksi yolu da 71 milyona ihale edilmiş durumda. Yüzde 45 fiziki gerçekleşme sağlandı. İşler tamamen rayına oturmuş durumda, bu çalışma hızıyla 17 Temmuz'da bu apronu ve ilave taksi yollarını hizmete sunmuş olacağız. İzmir ve İzmirlilerin ihtiyacını görmek adına Adnan Menderes Havalimanı'nı her gün büyütüyoruz" dedi.

ALAÇATI HAVALİMANI 20 NİSAN'DA

Çeşme Alaçatı Havalimanı'yla genel havacılığa hizmet edecek ikinci bir havalimanı kazandırmayı planladıklarını da söyleyen Ahmet Arslan, "Çeşme Alaçatı civarında hem özel jetleri ağırlayabileceğimiz, hem eğitim uçuşlarını ayarlayabileceğimiz ve charter seferlere hizmet verecek bir havalimanı yapacağız. İhale sürecini başlattık. 20 Nisan tarihi itibarıyla yap- işlet- devret modeliyle yaptığımız Çeşme Alaçatı Havalimanı'nın ihale tekliflerini almış olacağız. 25 yıl işletme şartıyla 24 ayda yapım süresi olmak üzere ihale kriterimiz var. Yap- işlet- devret metoduyla kim alırsa, cirodan pay ayırmak suretiyle İzmirliler'e, Çeşmeliler'e, o bölgeye gelenlere hizmet verecek" diye konuştu.

VALİLİĞİ ZİYARET ETTİ

Adnan Menderes Havalimanı'ndaki programının ardından İzmir Valisi Erol Ayyıldız'ı makamında ziyaret eden Bakan Ahmet Arslan, burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"İzmir'e son 15 yılda 405 kilometrenin üzerinde bölünmüş yol ilave ettik. 15 yılda İzmir'de 14 milyarın üzerinde harcama yapmış durumdayız. Bakanlık olarak Konak Tüneli'ni yaptık. 40 milyona yakın araç geçmiş durumda. İzmir Çevre Yolu da İzmirlilerin hayatını kolaylaştırması, trafiğini kolaylaştırma açısından önemliydi. Günde 100 binin üzerinde araç kullanıyor. Yeni bir çevre yolu yapabilir miyiz, bunu konuşur hale geldik. Sadece Karayolları Genel Müdürlüğünün İzmir'de devam eden 26 projesi var. İzmir ve çevresindeki otoyol projeleri hızla devam edilyor. Sanayinin ve turizmin önemli bir şehri olan İzmir'e hizmete devam edeceğiz. Torbalı-Kiraz yolunu 92 kilometre bölünmüş yol sıcak asfalt haline getiriyoruz. Selçuk-Ortaklar- Aydın bölünmüş yol sıcak asfalt haline gelecek. İzmir'den Menemen arasını sıcak asfalt haline getiriyoruz. Bergama çevre yolu 7.3 kilometre, bitiriyoruz. Seferihisar-Selçuk bölümündeki 86 kilometre bölünmüş yol sıcak asfalt haline getirmesi içini çalışmalar sürüyor. Belevi-Tire yolu 27 kilometre, bu yolun sıcak asfalt haline getirilmesi için süreçler bitti. İzmir-Manisa Sabuncubeli Tüneli'nde de bağlantı yollarının bitirilmesi önemli. İşler güzel gidiyor, o zamanda söz verdiğimizi gibi 9 Eylül'de bitirip İzmirlilerin hizmetine sunmuş olacağız. İzmir-İstanbul Otoyolu'nun 26 kilometresini açtık. Proje çift taraflı başladı. İnsanlarımız Bornova viyadüğünü kullanıp seyirde sürüş konforu yaşıyorlar. Bu yıl Saruhanlı'ya kadar 50 kilometrelik bölümü bitireceğiz, 76 kilometrelik kısmı hizmet verecek. Önümüzdeki yıl da tamamen bitireceğiz. Menemen- Çandarlı otoyol ihalesini yaptık, temelini attık. İşler güzel ilerliyor. 2021'de bitmesi öngörülüyor, ancak 2020 yılında bitirmeyi planlıyoruz. Bittiği zamana ağır vasıta trafiğinden kurtulunmuş olunacak."

İnciraltı Körfez Geçişi Projesi'ne de değinen Bakan Arslan, "Her iki yaka arasındaki trafiği ring haline getirmemiz gerekiyor. Sayın Başbakanımızın başlattığı Körfez Geçişi'nin dünyada örneği var. Çok güzel bir proje olacak. İzmir'in görünümüne değer katacak. ÇED süreçlerini bitirdik, kısa sürede imar sürecini de bitireceğiz. İzmir'de yerel paydaşlarımızın da gerekli çalışmaları yapmasıyla birlikte bu sene içinde yap- işlet- devret modeliyle ihale etmek istiyoruz. Ülkenin prestij projelerinden biri olacak" şeklinde konuştu.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, sözlerinini sonunda ise, "Her kim hizmet sorumluluğu almış olursa olsun, çözümün paydaşı olsun. Çözümü geciktiren olmasın lütfen. Böyle olursa izmire izmirlilere hizmet etme isteğimizi yerine getirmiş oluruz" dedi.

FOTOĞRAFLI