Bakan Arslan'ın yeğeni son yolculuğuna uğurlandı

KARS'a gelen Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, dün gece yaşamını yitiren yeğeni Burcu Arslan'ın (20) Kağızman'daki cenaze törenine katıldı.

Nuran- Seyfettin Arslan çiftinin 2 çocuğundan küçüğü olan bedensel engelli Burcu Arslan dün gece yaşamının yitirdi. Yeğenin ölüm haberi üzerine bugün uçakla Kars'a gelen Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ı, havalimanında Vali Rahmi Doğan, Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta, AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın, protokol üyeleri ve partililer tarafından karşılandı. Bakan Arslan, daha sonra Vali Rahmi Doğan ile birlikte yeğeninin cenaze törenine katılmak üzere Kağızman ilçesine bağlı Bulanık köyüne geçti. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Burcu Arslan yakınlarının gözyaşları arasında Bulanık köyü mezarlığında defnedildi. Üzgün olduğu görülen Bakan Arslan, kurulan taziye çadırında taziyeleri kabul etti.



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