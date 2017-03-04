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Bakan Arslan'dan Sancaktepe'de esnaf ziyareti

Yüksel KOÇ -Akın ÇELİKTAŞ  / İSTANBUL () - ULAŞTIRMA Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Sancaktepe'de esnaf ziyaretinde bulundu. Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem ve partililer ile birlikte Sancaktepe Samandra Merkez'e...

Bakan Arslan'dan Sancaktepe'de esnaf ziyareti

Yüksel KOÇ -Akın ÇELİKTAŞ  / İSTANBUL () - ULAŞTIRMA Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Sancaktepe'de esnaf ziyaretinde bulundu.

Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem ve partililer ile birlikte Sancaktepe Samandra Merkez'e gelen Bakan Arslan, önce burada bulunan çay bahçesine gelerek vatandaşlar ve partililerle çay içti. Burada bir akrabası, Bakan Arslan'a çörek otu yağı hediye etti. Bakan Arslan, daha sonra esnaf ziyaretine başladı. Bir dönerci lokontasına giren Bakan Arslan, eline aldığı döner bıçağı ile kestiği döneri elleriyle gazetecilere yedirdi. Daha sonra çiğ köfteciye giden Bakan Ahmet Arslan, kendisine ikram edilen çiğ köfteyi de yine bir gazeteciye ikram etti. Bir fırına giren Bakan Arslan, burada ellerine eldiven takarak vatandaşlara simit sattı.

 

(FOTOĞRAF)

 

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