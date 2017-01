Bakan Arslan, 2017'ye Bolu Dağı'nda Karayolları işçileriyle girdi

ULAŞTIRMA, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan yeni yıla Bolu Dağı'nda karla mücadele çalışması yapan Karayolları işçileriyle birlikte girdi.Bakan Ahmet Arslan yılbaşı gecesi TEM'in Bolu Dağı Tüneli Mevkii'nde Karayolları 4'üncü Bölge Müdürlüğü'ne ait Bolu Dağı Bakım ve İşletme Şefliği'ni ziyaret etti. Bakan Arslan'a Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Bolu Valisi Aydın Baruş ve Karayolları Genel Müdürü İsmail Kartal da eşlik etti. Bakan Arslan, Bolu Dağı Tüneli Komuta Kontrol Merkezi'nde tünel işletme şefi Murteza Beşiroğlu'ndan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Daha sonra görevli olan askerlerle sohet eden Arslan, işçilere ve gazetecilere de baklava dağıttı. Türk- İş Genel Başkanı Ergün Atalay da Bakan Ahmet Arslan'a 'Demokrasi'nin zaferi emek' isimli bir kitap hediye etti. Gazetecilere açıklama yapan Ahmet Arslan, 2016'nın zor bir yıl olduğunu ifade ederek şöyle dedi:"Ulaştırma Bakanlığı açısından bakarsanız Allah’a şükür peş peşe birçok projeyi bitirdik. Birçok projeyi hayata geçirdik. Memnuniyetimiz o ki bu projelerin yapılmasında sayın cumhurbaşkanı, sayın başbakanımızın, hukümetlerimizin destekleri hiç eksik olmadı. Ziyadesiyle bu sene başarılı işler yaptık. Ancak, bu başarımızı çekemeyenler ülkenin kalkınmasını çekemeyenler de ne yazık ki boş durmadı. Onlara maşalık edenler hainler de boş durmadılar başta 15 temmuz olmak üzere ciddi bir mücadeleden geçtik. Bütün bunlardan sonra biz ülkemizin kalkınmasının büyümesinin olmazsa olmazı olarak ulaştırma altyapılarını, erişimi, ulaşımı görüyoruz. Her sektörde ama bun böyle görüyoruz. Bu konuda tek başımıza değiliz. Bakanlıkta bakanından başlayarak işçisine kadar 100 bin kişiyiz yaklaşık 100 bin kişi de yüklenicilerimiz var 40 bin kişi de hizmet aldığımız personel var. Biz 240 bin kişi ile bu mücadeleyi veriyoruz. 240 bin kişi ile ülkemizin büyümesi gelişmesi için gece gündüz çalışıyoruz."Arslan, karla mücadelede Bolu'nun kritik bir önem taşıdığını ifade ederek şöyle devam etti:"Bulunduğumuz mekan, özellikle Bolu Dağında şartların zor olduğu kış şartlarında insanlarımızın sıkıntı yaşayabileceği bir mekan olması hasebiyle burayı seçtik. Arkadaşlar burada 7/24 sürekli bir karla mücadele veriyor. Doğa şartları ile mücadele veriyorlar. Tabii sadece burada değil, Türkiye’nin her yerinde yaklaşık 67 bin kilometre karayolu ağımız var bunun 52 bin kilometresinin 7/24 sürekli açık tutulması gerekiyor. 2 bin 500 kilometrenin üzerinde otoyolumuz var. Kza bunların açık tutulması gerekiyor. bütün bunların açık tutulması ile ilgili çalışma arkadaşlarımız personelimiz 11 bin 11 kişi. Bu 11 bin 11 kişi, 411 tane karla mücadele kış şartları ile mücadele merkezinde görevlerini yerine getiriyor ve 7 bin 636 adet iş makinası ile bütün bu işleri yapıyoruz. Ve bütün bunları yaparken de sadece bu kış için hazırlık olması adına her yerde kışa hazır olmamız adına 248 bin ton tuz hazırlamış durumdayız ki sürekli tuzlama ihtiyacını giderelim."Geçen hafta Adana-Gaziantep yolunda yaşanan trafik probleminden bahseden Bakan Arslan sözlerini şöyle sonlandırdı:"Geçen hafta Adana- Gaziantep arasında olağanüstü bir sıkıntı yaşadık. Arkadaşlarımız sabaha kadar mücadele vermelerine rağmen trafiği ancak, öğlen açabildik. Birinci sebebi; araçların kış şartlarına trafiğe hazırlıksız çıkması. Zincir takmamaları. Kar lastiği takmaması. Zinciri bulundursa bile özellikle o şartlarda zincir takmaması ve haslaten tır sürücülerinden istirhamımız o ki herhangi bir tırın herhangi bir kayma yapması yolu kapatması durumunda binlerce makinanız olsun eğer siz tıkanan yere erişemiyorsanız tıkanan yeri açamıyorsanız o zaman geriye doğru binlerce araç kuyruk oluyor."

