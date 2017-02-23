Bakan Arslan, 1915 Çanakkale Köprüsünün önemini anlattı (2)

1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ TEMEL ATMA ALANINDA İNCELEME YAPTI

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Valilik ziyaretinin ardından beraberinde AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan ve Çanakkale Valisi Orhan Tavlı ile birlikte Lapseki Belediyesi'ni ziyaret etti. Bakan Arslan, Belediye ziyaretinin ardından hizmet binası önünde vatandaşlara seslendi.

1915 Çanakkale Köprüsü'nün ayaklarının birinin de Lapseki'de olacağını belirten Bakan Arslan, "18 Mart'ta temelini atacağımız, yarısı biten, 10.5 milyar liralık 1915 Çanakkale Köprüsü'nü otoyolu ile bitirip sizlerin huzurunu sunacağız" dedi.

Bakan Arslan, açıklamalırın ardından beraberindekiler ile Lapseki İlçesi Şekerkaya Mevkisi'ndeki 1915 Çanakkale Köprüsü'nün temel atma tören alanında inceleme yaptı. Bir ayağı Lapseki'de, bir ayağı Gelibolu'da olacak ve Cumhuriyet'in kuruluşunun 100'üncü yılında tamamlanması planlanan 1915 Çanakkale Köprüsünü yapacak olan grup içerisinde yer alan Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir ile Güney Koreli firmaların yetkililerinden köprüyle ilgili bilgi alan Bakan Arslan, gazetecilere açıklamada bulundu. Arslan, gerek Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, gerek ülke, gerek Çanakkale ve Lapseki için tarihi günler yaşadıklarını söyledi. Verdikleri söz doğrultusunda şehitler diyarı Çanakkale için 1915 Çanakkale Köprüsü'nün inşaatına fiilen başlandığını kaydeden Arslan sözlerine şöyle devam etti:

"Sahada sizde görüyorsunuz, iş makineleri çalışıyor. Biz burada özellikle Anadolu yakasını Trakya bağlayacak olan köprü ayağının geldiği yerdeyiz. 18 Mart'ta da inşallah bu köprünün resmen temelini Cumhurbaşkanımızın, Başbakanımızın ve değerli misafirlerimizin katılımlarıyla gerçekleştirmiş olacağız. Trakya'yı Anadolu'ya özellikle Çanakkale bölgesine bağlamış olması nedeniyle önemli. Dünyanın en büyük ayak açıklığı olan köprüsü ki, 2023 metre olacak. Yaklaşım viyadüklerini de düşünürseniz 5 bin metrenin üzerinde bir uzunluktan bahsediyoruz. Deprem kuşağında rüzgar alan bir yerde çok özel bir köprü olacak. Diğer köprülerden farkı iki ayrı köprü gibi olacak. Ve yan yana iki köprü gibi karşılıklı kirişlerle bağlanmış olacak. Köprü tarihi yarımada, Gelibolu'nun, Çanakkale'nin olduğu yerde bu bölgenin turizmine ilave bir katkı sağlayacak. İnsanımızın bu tarihi değerlerinin olduğu yer gelip, ziyaret etmesini çok daha da kolaylaştırmış olacak. Köprüyü Malkara istikametinde 101 kilometrelik otoyolla birlikte yapmış olacağız. Malkara'dan gerek Avrupa'ya, gerek İstanbul istikametine bölünmüş yollarımızla birleştirecek. Bulunduğumuz noktada Lapseki'den gerek Çanakkale'ye, gerek Bursa'ya, gerek Balıkesir-İzmir istikametinde de yine bölünmüş yollarımızla birbirini tamamlamış olacak."

ÇANAKKALE'DEN KESİNTİSİZ TAŞIMA

Bu projenin sadece Çanakkale'ye değil, Çanakkale üzerinden yük hareketinin Ege'ye, Batı Akdeniz'e erişmesini sağlamış olacağını da ifade eden Bakan Arslan, "Bütün bu bölgelerdeki ihracatında yük hareketinin de taşımanın da yolculukların da Çanakkale üzerinde kesintisiz Avrupa'ya, İstanbul'a gitmesini sağlayacağız" diye konuştu.

Burak GEZEN - Mustafa SUİÇMEZ-Orhan AKTUĞ / ÇANAKKALE, ()

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