Bakan Albayrak'tan başsağlığı mesajı

Bakan Albayrak, Twitter hesabından yayımladığı mesajında, "Irak sınırımızda devam eden operasyonlar sırasında hain terör örgütü tarafından şehit edilen kahramanlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine sabr-ı cemil niyaz ediyorum. Yaralı askerlerimize de acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" dedi.
Bakan Albayrak, Twitter hesabından yayımladığı mesajında, "Irak sınırımızda devam eden operasyonlar sırasında hain terör örgütü tarafından şehit edilen kahramanlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine sabr-ı cemil niyaz ediyorum. Yaralı askerlerimize de acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" dedi.