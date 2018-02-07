Bakan Albayrak: Düşen her top ve mermi Reyhanlı'yı, Hatay'ı ve Türkiye'yi kenetliyor (2)

DÜNYANIN EN BÜYÜK FSRU GEMİSİ HİZMETE AÇILDI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, terör örgütü PKK/PYD'nin Suriye'den attığı roketler sonucu yaşamını yitiren 3 kişinin yakınlarını ziyaret etti. Bakan Albayrak, bu ziyaretinden sonra Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 263 bin metreküp depolama alanına sahip olan dünyanın en büyük FSRU gemisini hizmete açtı. BOTAŞ Dörtyol Terminali'nde düzenlenen açılış törenine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın yanı sıra Hatay Valisi Erdal Ata, BOTAŞ Genel Müdürü Burhan Özcan, protokol üyeleri ile çalışanlar katıldı. Törende konuşan Bakan Albayrak, 2017 yılını enerji alanında büyük başarılar ile rekorlara imza atarak başlattıklarını ve 2018 yılında daha çok çalışacağız sözü verdiklerini söyledi. Dörtyol terminalinin rekor denilecek kadar kısa bir sürede tamamlandığını belirten Bakan Albayrak, şöyle konuştu:

"Geçen yıl İzmir Aliağa'da Türkiye'nin ilk FSRU terminalini hizmete aldık. Bugün burada Türkiye'nin ikinci FSRU terminalini hizmete alıyoruz. Dünyanın en büyük depolama kapasitesine sahip tesisimiz çok önemli bir konuma sahip. FSRU sayesinde, gaz için binlerce kilometrelik boru hatları kurmadan, tüketim merkezlerine yakın yeni giriş noktaları oluşturuyoruz. Böylece doğalgaz üretim ve yatırımda, taşıma maliyetleri ile birlikte, işletme kayıplarını da minimuma indiriyoruz. Mevcut sisteme kısa sürede entegre edebilen FSRU tesisleri, arz güvenliğimize de önemli bir esneklik kazandırır. İşte bu tesis yarın bir gün bir sıkıntı olduğu zaman, gemimiz yüklenecek Trakya'da, Ege'de hizmete girecek. Enerji üretimi ihtiyacı noktasında çok kıymetli bir yatırım" dedi.

'DOĞALGAZ ARZ GÜVENLİĞİMİZ TEMİNAT ALTINA ALINACAK'

Doğalgaz arz güvenliğinin teminat altına alacak hususun, güçlü bir depolama alt yapısının kurulması olduğunun altını çizen Bakan Albayrak, şöyle devam etti:

"Silivri ve Tuzgölü depolama tesislerinin yaklaşık 3.5 milyar metreküp depolama tesislerini, geçtiğimiz yıl anons edip devralmaya başladığımız yeni fazlarla, 2023 yılından önce 10 milyar metreküpün üzerine çıkarıyoruz. Amacımız yıllık doğalgaz tüketimimizin, en az asgari, yüzde 20'sini depolayarak kısa süreli arz güvenliğimizi teminat altına almak. Türkiye'nin ikinci FSRU gemisi olma özelliğini taşıyan gemi, 263 bin metreküp depolama alanına sahip. 345 metre uzunluğundaki gemi, 55 metre genişliği ile dünyanın en büyük FSRU gemisi özelliğini taşıyor. Gemi, günlük maksimum 20 milyon metreküp gazlaştırma kapasitesine sahip. Bir depo LNG ile Türkiye'nin yüzde 20'sinin günlük doğalgaz ihtiyacı karşılanıyor. Yüzen bir fabrika özelliğini taşıyan gemi için özel iskele inşa edildi. Dörtyol ilçesinde bulunan BOTAŞ Terminali'nin deniz kıyısına LNG taşıyan, FSRU gemilerinin yanaşabilmesi için 2.2 kilometre uzunluğunda iskele inşa edildi" diye konuştu.

Konuşmasının ardından Bakan Albayrak ve beraberindeki protokol heyeti, gemiyi hizmete açtı. BOTAŞ Genel Müdürü Burhan Özcan, günün anısına Bakan Albayrak'a hizmete açılan FSRU gemisinin maketini hediye etti.

Ufuk AKTUĞ-Sedat İSKENDEROĞLU/DÖRTYOL (Hatay), ()

FOTOĞRAFLI