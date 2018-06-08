Bakan Albayrak: Daha icraat odaklı bir sürece gidiyoruz

DİYARBAKIR'a gelen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, cuma namazı sonrası, esnafı ziyaret ederek, sorunlarını dinledi. Diyarbakır'ın bölgenin tarihi, kültür ve medeniyet başkenti olduğunu belirten Bakan Albayrak, "Artık daha icraat odaklı, hızlı kararlar alarak, halka hizmet düstürünü güçlü devlet ve güçlü millet anlayışıyla sahada güçlü uygulayacak bir sürece gidiyoruz" dedi.

Merkez Kayapınar ilçesindeki Cebelinur Camii'nde cuma namazını kılan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Cumali Atilla ve AK Parti Diyarbakır milletvekili adaylarından Ebubekir Bal ile birlikte, esnafı ziyaret etti. Ziyaret ettiği esnafa kırmızı karanfil hediye eden Bakan Albayrak, ticaretin nasıl gittiğini sordu. Gittiği her işyeri sahibine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını ileten Albayrak, yolda karşılaştığı Arda adlı bir öğrencinin karnesini inceledi. Öğrenciye başarılı olduğu için harçlık veren Bakan Albayrak, bir kırtasiyede de gazetecilerin sorularını yanıtladı.

2 hafta boyunca yurt gezilerini Doğu ve Güneydoğu'daki şehirlere yaptığını belirten Bakan Albayrak, Diyarbakır'ın bölgenin tarihi, kültür ve medeniyet başkenti olduğunu ve bu yüzden çok önemli olduğunu söyledi. 24 Haziran sonrası ülkenin yeni bir sisteme geçeceğini aktaran Albayrak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Şimdi Diyarbakır'dayız. Daha da gelişen, güzelleşen şehirlerimizi yerinde görüyoruz. Tabi Diyarbakır bölgenin maddi, manevi başkenti, en güzel kültür, tarihi ve medeniyet başkenti. Dolasıyla Diyarbakır daha da önemli. Açıkçası havalaanı, geliş, yollar, yolların çevre düzenlemesi, binalar, bunları gördükçe bir kez daha düşündüm. Kim neyin derdinde, kim neyin derdinde? Hakikatten iktidarımız döneminde, Diyarbakır'ın hakkı olan bu süreç, yeni bir döneme gidiyor. Yani siyaset ne için yapılıyor arkadaşlar? Hizmet için. Kime hizmet yapılır? Vatandaşa, halka, halkın taleplerini yerine getirmek üzerine. Ben bir kez daha bu devletten, bu hükümetten gurur duydum. Hangi açıdan? Asli görevimiz olan, birileri var ya hani son dönem siyasette çok duyuyoruz, 'yakalım yıkalım, projeleri durduralım' diye. Bu iktidar, bu devlet, her geçen gün Diyarbakır'ı güzelleştirmek adına tarihi adımlar atıyor. Bu daha da gelişecek, 24 Haziran ve sonrası. Bölge üzerinde, coğrafya üzerinde çok daha güçlü, bu ülkenin birliği adına sağlam adımlar atılacak. Çünkü, biliyorsunuz yeni bir sisteme geçiyoruz. Artık daha icraat odaklı, hızlı kararlar alarak, halka hizmet düstürünü güçlü devlet ve güçlü millet anlayışıyla sahada güçlü uygulayacak bir sürece gidiyoruz. 24 Haziran sonrası buralar daha da güzelleşecek, Doğu ve Güneydoğu. Aş iş diyoruz ya, işte bölgeye gittiğimizde istihdam sorunu, daha iyi noktaya geldi. Ama daha yeni başladık. Çok daha iyi olacak. Niye? Gezdiğim bölgedeki bütün iller turizm cenneti, muzzam yerler. Hakkari'nin dağları, yaylaları Van öyle, işte Diyarbakır. Tesisler, yatırımlar, özellikle bu huzur ve güzel ortam. Bunu bundan sonra Türkiye tarihinde bozulmasını insanlar aklından bile geçiremeyecek. Bölgeye artık bundan sonra Türkiye'ye çok daha güçlü ve güzel günlerin yakın olduğunu görmemiz lazım. Daha iyi olacak, daha güzel olacak. Ben bugün bu havayı Diyarbakır'da tenefüs ettim. Ramazan muhabetini ve huzurunu tenefüs ederken, bunu da tenefüs ettim. Elhamdullilah ülkemizin, milletimizin, bölgemizin, coğrafyamızın, ümetimizin selameti açısından inşallah daha güzel olacak. Diyarbakırımız'a Cumhurbaşkanımız'ın selamını getirdik, hayır duasını isteyeceğiz."

Bakan Albayrak, "Daha da iyi olacak. Eski Türkiye dönemi bitti. Emin olun bundan sonra daha güçlü ve güzel bir süreç geliyor. Varsa bunun dış iletişimi, ilişkisi o da bitti. Yeni güzel günler bizi bekliyor" diye yanıtladı.



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