Bakan Akdağ: Hareketsizlikle mücadeleyi kazanamazsak halimiz duman (3)

SAĞLIK BAKANI NİKAH ŞAHİDİ OLDU

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Ticaret ve Sanayi Odası eski başkanı ve işadamı olan Muammer Cindillinin oğlunun düğün törenine katıldı. Palandöken Dağı'ndaki Palan otelde düzenlenen törende işadamı Muammer Cindilli'nin oğlu Ali Erdem Cindilli Merve Gündeş ile dünya evine girdi.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Vekili Eyüp Tavlaşoğlu'nun kıydığı nikahta Bakan Akdağ, Ak Parti Erzincan Milletvekili Sebahattin Karakelle, Ak Parti Erzurum Milletvekilleri Zehra Taşkesenlioğlu, Mustafa Ilıcalı, İbrahim Aydemir, Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Seyit Aydın, işadamı Metin Erişken şahitlik yaptı. Nikahın ardından Akdağ, evlilik cüzdanını geline vererek çifte mutluluklar diledi. Bakan Akdağ çiftlere öğütlerde bulunarak, "Dünya hayatında sıkıntılı günlerde olur. Bu sıkıntılı günlerde de cenabı hak birbirinize sıkı sıkıya bağlanıp, bibirinize esenlik içinde destek olmayı nasip etsin. Rabbim hepimizin çocuklarına da böyle bir güzel mürüvvetler nasip eylesin. Darısı evlenecek çocuğu olanların başına. Dört tanede benim bekliyor"

dedi.