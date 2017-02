Bakan Akdağ: Gereksiz sezaryen yapanlara hak ettiği muameleyi göstereceğiz

Hümeyra PARDELİ-Zafer KUMRU/ERZURUM, () - SAĞLIK Bakanı Recep Akdağ, Türkiye'de yapılan her iki doğumdan birinin sezaryenla olduğuna dikkati çekerek, "Her annenin kendisi açısından, bebeği açısından normal doğum yapmaya hakkı vardır. Kim aradaki bilgi farklılığından yararlanarak anneleri gereksiz sezaryene götürüyorsa, bunun için hak ettiği muameleyi göstermeye kararlıyız. Elimizdeki kanuni düzenleme, mevzuat neyi gerektiriyorsa bunu yapacağız" dedi.

Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali (EYOF) için Erzurum'a gelen Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Vali Seyfettin Azizoğlu’nu ziyaret etti. EYOF'un tanıtım için önemli bir fırsat verdiğini vurgulayan Bakan Akdağ, oyunların sporun birleştirici ve kaynaştırıcı etkisiyle uluslararası dayanışma ve barışa katkı vereceğine inandığını dile getirdi.

Valilikteki konuşmasında bugün sabah yaptıkları bir toplantıyı hatırlatan Bakan Akdağ, Türkiye’de yapılan her iki doğumdan birinin sezaryenle olduğuna dikkat çekti. Bilim adamlarının birkaç gün boyunca bunun sebeplerini tartışacak ve çözüm yollarını aramak için toplandıklarını ifade eden Akdağ, şunları söyledi:

"Ben de onun açılışındaydım. Orada da ifade ettim. Anne ve bebek sağlığı son derece önemli. Her annenin kendisi açısından, bebeği açısından normal doğum yapmaya hakkı vardır. Kim aradaki bilgi farklılığından yararlanarak anneleri gereksiz sezaryene götürüyorsa, bunun için hak ettiği muameleyi göstermeye kararlıyız. Bu konuyu paydaşlarıyla görüştük. Görüşmeye de devam edeceğiz. Elimizdeki kanuni düzenleme, mevzuat neyi gerektiriyorsa bunu yapacağız. Gereksiz sezaryenler bir taraftan annenin hayatını riske sokuyor, sonraki doğumlarını zorlaştırıyor. Öbür taraftan bebeğin beden ve ruh sağlığını olumsuz etkiliyor. Anne ve bebeklerimizi korumak zorundayız. Anayasamız bu görevi veriyor. Sağlık Bakanlığı olarak doğrudan bu görev bana veriliyor. Önümüzdeki günlerde bu adımları atacağız."

