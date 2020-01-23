banner314

banner325

Son Dakika

Bakan Akar: Yunanistan'dan anlaşmalara uygun davranmasını bekliyoruz

GENEL 23.01.2020, 10:25
3
Bakan Akar: Yunanistan'dan anlaşmalara uygun davranmasını bekliyoruz
MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ege'de uluslararası anlaşmalarla belirlenen gayri askeri statüde 23 adanın durumuna değinerek, "Gayri askeri statüde ada olmasına rağmen bunlardan 16'sı anlaşmalara aykırı olarak silahlandırılmıştır. Yunanistan’dan uluslararası hukuka, imzaladığı anlaşmalara ve iyi komşuluk ilişkilerine göre davranmasını bekliyoruz" dedi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile Roketsan'a ziyarette bulundu. Bakan Akar, sergi alanındaki silah sistemlerini inceledi, Roketsan’ın çalışmalarına ilişkin bilgi aldı. Akar, Roketsan’ın önemli projeleri hayata geçirdiğini, gelişen harp araç ve gereçleriyle TSK'nın etkin, caydırıcı ve saygın özelliğinin daha da arttığını belirtti. TSK personelinin kahramanlık ve fedakarlığının dünyaca bilindiğine dikkati çeken Akar, "En iyi şekilde kullanabileceğimiz ileri teknoloji ürünü silah araç ve gereçlerle bu kahramanlık ve fedakarlık çok daha etkili ve olumlu sonuçlar doğuracaktır. Karada, denizde, havada Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kullandığı yerli ve milli çok sayıda silah, araç, gereç ve mühimmat var. Bu, bizler için ayrı bir moral ve motivasyon kaynağı" diye konuştu.
'TÜRKİYE ÖZNE OLDU'
Akar, son dönemlerde bölgede yaşanan gelişmelere vurgu yaparak, "Türkiye uluslararası camiada Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bir özne oldu. Türkiye’nin bu özelliğini sürdürmesi ile hak ve hukukunu koruması çok önemli. Bunun için etkin, caydırıcı ve saygın bir silahlı kuvvetlere ihtiyacımız var" dedi.
'İDLİB'DE BİNLERCE İNSAN KAÇMAK İÇİN ÇABALIYOR'
Akar, Suriye’nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik yapılan Barış Pınarı Harekatı ile bölgenin teröristlerden temizlendiğini, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatının gerçekleştirildiği bölgelerdeki güven ve istikrar ortamının sürdürüldüğünü kaydetti. İdlib’de rejimin mutabakatlara aykırı davranarak yerleşim yerlerine, hastanelere, okullara saldırmaya devam ettiğini ifade eden Akar, "İdlib’de dün gece de yoğun hava saldırıları sonucunda binlerce insan kendilerini kurtarmak için Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı harekat bölgelerine kaçmak için çabalıyor" ifadelerini kullandı.
'İYİ KOMŞULUKTAN YANAYIZ DEMEMİZ ZAAFİYET DEĞİL'
Akar, terörle mücadelenin yanı sıra Ege, Doğu Akdeniz, Kıbrıs ve Libya’daki faaliyetlerin devam ettiğini bildirerek, çalışmaların uluslararası hukuka, ülkelerin toprak bütünlüğüne saygılı şekilde yürütüldüğünü vurguladı. Akar, istikrardan, barıştan, huzurdan, haktan, hukuktan, adaletten yana olduklarını belirterek, "Ancak hiçbir zaman hakkımızı, hukukumuzu çiğnetmeyeceğimizi de her vesileyle söyledik, söylemeye devam ediyoruz, bu konuda kararlıyız. Muhataplarımızla yaptığımız temaslarda devamlı söylediğimiz gibi hiçbir şekilde hakkımızı çiğnetmeyiz. Bu bir tehdit değil; ama 'iyi komşuluktan yanayız' dememiz de bir zafiyet değil. Örneğin şu anda ne dünyada ne de tarihte karasuları 6 mil, hava sahası 10 mil olan bir ülke var. Böyle bir garabetle karşı karşıyayız. Bunu dahi bir doğruymuş gibi dünya kamuoyuna tanıtmaya çalışıyorlar. Bu konudaki hakkımızı hukukumuzu savunuyoruz" dedi. 
'YUNANİSTAN'IN HUKUKA UYGUN DAVRANMASINI BEKLİYORUZ'
Diğer bir hususun da Ege’de uluslararası anlaşmalarla belirlenen gayri askeri statüde 23 adanın durumu olduğunu ifade eden Akar, "Gayri askeri statüde ada olmasına rağmen bunlardan 16’sı anlaşmalara aykırı olarak silahlandırılmıştır. Yunanistan’dan uluslararası hukuka, imzaladığı anlaşmalara ve iyi komşuluk ilişkilerine göre davranmasını bekliyoruz. Türkiye Kıbrıs’ta garantör ülkeler arasında ve bu konudaki hak ve sorumluluklarını yerine getirmede kararlı. Kıbrıs meselesi bizim milli meselemiz. Orada yapmamız gereken neyse bugüne kadar yaptık, bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Hem kendi hem de Kıbrıslı kardeşlerimizin hakkını hukukunu korumayı sürdüreceğiz" dedi.
Doğu Akdeniz ve Kıbrıs’ta Türkiye’nin içinde olmadığı bir projenin yaşama şansının olmadığını ifade eden Akar, "Türkiye olarak orada herhangi bir oldubittiye bugüne kadar izin vermedik, bundan sonra da vermeyeceğiz. Barışçıl yöntemlerle, hakka, hukuka dayalı uluslararası hukuk içinde meselenin çözülmesi bizim en samimi dileğimizdir" diye konuştu.
'HER ŞEY SİZİN İSTEDİĞİNİZ GİBİ OLMAZ'
Libya ile 500 yıllık geçmişin, dostluğun, kardeşliğin, ortak tarih ve kültürün olduğuna dikkati çeken Akar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başbakanlığı döneminde 2010 yılında imza aşamasına gelen deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına yönelik çalışmaların bilinen gelişmeler nedeniyle kesintiye uğradığını, daha sonra yapılan görüşmeler sonucunda ise mutabakat muhtırasının imzalandığını belirtti. Bunun hukuka aykırı bir yanının olmadığını, Libya’daki Ulusal Mutabakat Hükümeti’nin Birleşmiş Milletler tarafından tanındığını vurgulayan Akar, "Bizim NATO müttefikimiz, komşumuz Yunanistan, ‘Her şey benim istediğim gibi olsun’ istiyor. Kurallar, usuller, uluslararası hukuk var. Her şey sizin istediğiniz gibi olmaz. Orada bizim eğitim ve danışmanlık timimiz var. Libyalı kardeşlerimizin eğitimi için gerekli desteği sağlıyor, danışmanlık hizmetlerimizi sürdürüyoruz" değerlendirmesinde bulundu.
 

 

Yorumlar (0)
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 23 Ocak 2020
İmsak 06:46
Güneş 08:15
Öğle 13:21
İkindi 15:53
Akşam 18:17
Yatsı 19:40
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 18 40
2. Başakşehir 18 36
3. Trabzonspor 18 35
4. Fenerbahçe 18 34
5. Alanyaspor 18 32
6. Galatasaray 18 30
7. Beşiktaş 18 30
8. Göztepe 18 26
9. Malatyaspor 18 24
10. Gaziantep FK 18 24
11. Çaykur Rizespor 18 23
12. Denizlispor 18 22
13. Gençlerbirliği 18 18
14. Konyaspor 18 18
15. Kasımpaşa 18 15
16. Antalyaspor 18 14
17. Ankaragücü 18 12
18. Kayserispor 18 10
Takımlar O P
1. Hatayspor 18 37
2. Erzurum BB 18 31
3. Bursaspor 18 30
4. Akhisar Bld.Spor 18 28
5. Keçiörengücü 18 28
6. Ümraniye 18 28
7. Menemen Belediyespor 18 28
8. Adana Demirspor 18 27
9. Altay 18 24
10. Balıkesirspor 18 24
11. Giresunspor 18 24
12. Fatih Karagümrük 18 23
13. İstanbulspor 18 20
14. Altınordu 18 19
15. Osmanlıspor 18 16
16. Adanaspor 18 13
17. Boluspor 18 13
18. Eskişehirspor 18 9
Takımlar O P
1. Liverpool 22 64
2. Man City 24 51
3. Leicester City 24 48
4. Chelsea 24 40
5. M. United 24 34
6. Tottenham 24 34
7. Wolverhampton 23 34
8. Sheffield United 24 33
9. Southampton 24 31
10. Arsenal 24 30
11. Crystal Palace 24 30
12. Everton 24 30
13. Burnley 24 30
14. Newcastle 24 30
15. Brighton 24 25
16. Aston Villa 24 25
17. West Ham 23 23
18. Bournemouth 24 23
19. Watford 24 23
20. Norwich City 24 17
Takımlar O P
1. Barcelona 20 43
2. Real Madrid 20 43
3. Atletico Madrid 20 35
4. Sevilla 20 35
5. Getafe 20 33
6. Real Sociedad 20 31
7. Valencia 20 31
8. Athletic Bilbao 20 30
9. Villarreal 20 28
10. Granada 20 27
11. Real Betis 20 27
12. Levante 20 26
13. Osasuna 20 25
14. Deportivo Alaves 20 23
15. Real Valladolid 20 22
16. Eibar 20 22
17. Mallorca 20 18
18. Celta de Vigo 20 16
19. Leganés 20 14
20. Espanyol 20 14
Günün Karikatürü Tümü
Karikatür 3