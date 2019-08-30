Bakan Akar: TSK'nın pençesi, teröristlerin ensesinde

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) pençesi bu teröristlerin ensesinde, bu bitmeyecek. Pençe-1'de 64, Pençe-2'de 16 ve Pençe-3'te şimdiye kadar 22 olmak üzere yılbaşından bu yana Irak'ın kuzeyindeki operasyonlarda toplam 676 terörist etkisiz hale getirildi" dedi.

TSK'da bir üst rütbeye terfi eden personelin rütbe işaretleri dün Milli Savunma Bakanlığında düzenlenen törenle verildi. Törene Bakan Akar'ın yanında, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz katıldı.

Akar, Yüksek Askeri Şura toplantısında alınan kararların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayının ardından yürürlüğe girdiğine işaret ederek, "Terfiler ve tayinler bu şekilde gerçekleşti. Bir takım yorumlar ve değerlendirmelerin bu temelde olması gerekir. Bunun dışındakiler gerçeği yansıtmıyor" dedi.

'HAİNLER TEMİZLENDİKÇE TSK GÜÇLENDİ'

Akar, FETÖ'nün hain darbe girişiminde Türkiye'nin, TSK'nın zarar gördüğünü ifade ederek, "Bu hainler içimizden temizlendikçe TSK güçlendi, güçlenmeye devam ediyor. Bunun en somut göstergesi bir tarafta artan operasyonlar diğer tarafta da tatbikatlar. TSK geçmişten çok daha fazla operasyon, çok daha geniş kapsamlı tatbikatlar yapıyor, yapmaya devam edecek. Hain darbe girişiminden bu yana TSK'dan 17 bin 498 kişi ihraç edildi. Amacımız bu teröristleri içimizden tamamen temizlemek, bu şanlı üniformayı tek bir hainin bile taşımasına engel olmak, buna müsaade etmemektir" diye konuştu.

'MİLLETİMİZİ TERÖR BELASINDAN KURTARACAĞIZ'

Terörle mücadelenin en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar artan tempo ve kararlılıkta devam edeceğini aktaran Bakan Akar, şöyle konuştu:

"İnşallah asil milletimizi, 82 milyon vatandaşımızı bu terör belasından kurtaracağız. Teröristlerin teslim olmaktan ve bu işten vazgeçmekten başka çareleri yok. Son yapılan operasyonlar bunu açıkça ortaya koydu. Mehmetçik, komandolarımız özellikle Pençe harekatlarıyla teröristlerin bütün inlerine girdi, girmeye devam ediyor. Bütün inlerini teröristlerin başlarına yıktı, yıkmaya devam ediyor. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar da buna devam edilecek. TSK'nın pençesi bu teröristlerin ensesinde, bu bitmeyecek. Pençe-1'de 64, Pençe-2'de 16 ve Pençe-3'te şimdiye kadar 22 olmak üzere yılbaşından bu yana Irak'ın kuzeyindeki operasyonlarda toplam 676 terörist etkisiz hale getirildi."

'700'DEN FAZLA MASUM HAYATINI KAYBETTİ'

İdlib'de Rusya'nın da desteğini alan rejimin havadan ve karadan gerçekleştirdiği saldırılarla çocukları, gençleri, kadınları, yaşlıları katletmeye devam ettiğini ifade eden Bakan Akar, bunların durdurulması için Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve TSK'nın üzerine düşeni en iyi şekilde yapmaya gayret ettiğini söyledi. Akar, anlaşma ve mutabakatlara aykırı olarak rejim tarafından yapılan saldırılarla bugüne kadar 700'den fazla masum insanın hayatını kaybettiğini, 500 binden fazla insanın evlerini terk etmek zorunda kaldığını kaydetti.

'GÖZLEM NOKTALARIMIZA SALDIRI YOK'

Bakan Akar, yeni göçlerin meydana gelmemesi, insani trajedilerin yaşanmaması ve saldırıların sonunda radikalleşmenin oluşmaması için bu saldırıların bir an önce durması gerektiğini vurgulayarak, şöyle dedi:

"Sayın Cumhurbaşkanımız bunu Rusya’ya son ziyaretinde de Sayın Putin'e ifade etti. TSK’nın İdlib'de 12 gözlem noktası var. Oradaki gözlem noktalarımızın Astana ve Soçi mutabakatları kapsamındaki görevi ateşkes ve istikrarın izlenmesi ve rapor edilmesidir. Bu çerçevede 12 gözlem noktamız görevlerini başarılı şekilde yerine getiriyor. Herhangi bir şekilde bunların güvenliklerinin tehlikeye atılmaması için her türlü tedbiri aldık, almaya devam ediyoruz. 'Gözlem noktalarımıza yönelik saldırıların olduğuna' yönelik haberler çıkıyor. Böyle bir şey yok. Fakat biz TSK olarak son derece hassas ve dikkatli şekilde süreci takip ediyoruz. Oradaki personelimizin güvenliğine karşı herhangi bir şekilde girişimde bulunulmamasını tüm ilgili taraflara hatırlatmış bulunuyoruz. Bizim personelimize, gözlem noktalarımıza zarar ziyan geldiği takdirde meşru müdafaa hakkımızı sonuna kadar kullanacağımızı herkese söyledik, söylemeye devam ediyoruz."

'GÜCÜMÜZÜ TEST ETMEYİN'

Terörle mücadelenin yanı sıra Doğu Akdeniz, Ege ve Kıbrıs'taki faaliyetlerin de kararlılıkla devam ettiğini dile getiren Akar, "Buralardaki hak ve menfaatlerimizden asla taviz vermeyeceğimizi, geri adım atmayacağımızı bütün dünyaya ilan ettik. Bu konuda bizi, gücümüzü, kuvvetimizi test etmeyin, yanlış hesap yapmayın. Kıbrıs ile ilgili 1974'te bulunduğumuz nokta ne ise bugün de aynı yerdeyiz. O gün nasıl yapılması gereken yapıldıysa benzer bir durumda yine bunun yapılacağından kimsenin şüphe duymaması gerekiyor. Bizim uluslararası hukuka uyacağımızı söylememiz iyi komşuluk ilişkilerinden yana olduğunu belirtmemiz bir taviz, zafiyet değil. Diğer taraftan da 'hakkımızı, hukukumuzu çiğnetmeyiz' dememiz de bir tehdit değil. Biz olayı olduğu gibi, tüm çıplaklığıyla ortaya koyuyor, herkesin hesabını buna göre yapmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.

'EMEKLİLİK HERKESİN DOĞAL HAKKI'

Bakan Akar, emekliliğin TSK mensuplarının doğal bir hakkı olduğunu vurgulayarak, "TSK'nın plan ve programının aksamaması için bununla ilgili bir düzen var. Ocak-şubat, temmuz-ağustos aylarında isteyen TSK mensubu emekliye ayrılabiliyor. Bu manada arkadaşlarımız hizmetlerinin tamamlanmasını müteakip veya hizmetlerimizin akışı sırasında kendi istekleri, iradeleri doğrultusunda emekli olabiliyor. Bunu büyütmenin, abartmanın başka yerlere çekmenin hiçbir anlamı yok, bu doğal bir süreç, herkesin doğal hakkı. Ben de 49 sene askerlik yaptım, emekli oldum. Bunu bazıları sıkıntı varmış gibi dile getirmeye çalışıyor, bu da iyi niyetle nasıl açıklanır bilemiyorum" dedi.

'İSTEYEN BAKAN, İSTEYEN KOMUTANIM DİYOR'

Bazıları tarafından gündeme getirilen "Bakan Akar kendisine komutanım diye hitap edilmesini istiyor" iddialarına da atıfta bulunan Bakan Akar, "Bazı enteresan konular gündeme getiriliyor bunu anlamak mümkün değil" dedi. Salondakilere "Benden böyle bir şey duyan var mı?" diye soran Bakan Akar, aldığı "Hayır" yanıtı üzerine şunları söyledi:

"İsteyen 'Bakan', isteyen 'komutanım' diyor. Askeri çevrede arkadaşlarımız arasında bir alışkanlık var, 49 seneden beri beraberiz. Bazı arkadaşlarımız 'komutanım', bazı arkadaşlarımız 'bakanım' diyor. Bizim etkinliğimizi, caydırıcılığımızı, saygınlığımızı, birlikteliğimizi, beraberliğimizi olumsuz yönde etkilemek için çalışan bir grup var, bu konuda herkesin bilinçli olması lazım. Cumhuriyet tarihinde şimdiye kadar yapılmayan sayıda operasyonu şu anda yapıyoruz. Kıbrıs harekatında yapılan 211 sorti var. Hava Kuvvetlerimiz sadece son 3 ayda 814 sorti yaptı. Bu nedenle bu ıvır zıvır işlerle uğraşanlara el insaf diyoruz. 'Bakanım mı desin komutanım mı desin' diye ne telkinimiz ne tercihimiz ne de aklımızda böyle bir problem sahası var."



