Bakan Akar: TSK'da bir gram kimyasal silah yok- Yeniden

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Türk Silahlı Kuvvetleri'nde bir gram kimyasal silah yok. Ne bunun atma vasıtası ne mühimmatı var. Envanterimizde yok" dedi.

Bakan Akar, memleketi Kayseri'de 50 sene önce eğitim gördüğü 'Taş Mektep' olarak adlandırılan Kayseri Lisesi’ni ziyaret etti. Vali Şehmus Günaydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç tarafından karşılanan Bakan Akar, daha sonra öğrencilerle buluştu. Öğrencilerin Kayseri Lisesi marşı ve asker selamıyla karşılamasına Bakan Akar da asker selamıyla karşılık verdi.

'BİZİM KİMSENİN TOPRAĞINDA GÖZÜMÜZ YOK'

Okulun konferans salonuna öğrencilerle bir araya gelen Bakan Akar, konuşmasının ardından onların sorularını da yanıtladı. Bir öğrencinin Barış Pınarı Harekatı'ndaki son duruma ilişkin sorusu üzerine Bakan Akar, "Ülkemizin ve milletimizin güvenliği, hak ve menfaatleri esastır. Bu çerçevede ülkemizin güneyinde, hudutlarımıza ve oradaki halkımıza karşı herhangi bir şekilde risk, tehdit ve tehlikeye müsaade etmeyeceğiz. Bu harekatla bir taraftan sınırlarımızı güven altına alacağız, diğer taraftan orada güvenli bölge oluşturacağız, teröristleri oradan kovacağız, etkisiz hale getireceğiz ve açılan alana da evlerinden, topraklarından edinmiş kişiler evlerine dönebilecekler. Maksat bu, çok açık ve net. Bizim kimsenin toprağında gözümüz yok. Başta Suriye olmak üzere bütün komşularımızın toprak bütünlüğe son derece saygılıyız" dedi.

'BİR GÜNDE BU KARARI VERMEDİK'

Bakan Akar, Güvenli Bölge'nin diğer ülkelerle tesis edilmesi konusunda yoğun görüşmeler yaptıklarını hatırlatarak, şunları söyledi:

"Yaptığımız görüşmelerde mutabık kaldığımız konuların uygulamasında 49 gün sabrettik ve ciddi bir sonuç alamadık. Bunu bizim muhataplarımız ve dış basın çarpıtıyor. Biz bir günde bu kararı vermedik. Veyahut başlangıçta biz tek başımıza girmeye karar verip de görüşmeleri herhangi bir şekilde akamete uğratmadık. Biz görüşmelere başladığımızda samimi olarak ABD ve diğer koalisyon ülkeleri ile beraber Güvenli Bölge oluşturma konusunda birlikte çalışmayı düşünerek, bunu bekleyerek görüşmeler yapıldı. Daha sonra mutabık kaldığımız konuların uygulanmasında da 49 gün onlarla beraber bu işleri umutla yaptık. Gördük ki verilen sözlerin hiçbiri tutulmuyor, teröristler her geçen gün daha da güçleniyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları ile Silahlı Kuvvetlerimizin planları çerçevesinde harekata başladık, 9 Ekim saat 16.00'da Mehmetçik, büyük bir kahramanlık ve fedakarlıkla, tahminlerin çok ötesinde yüksek bir performansla hedeflerine ulaştı, ulaşmaya devam ediyor. Biz bunu bütün dünya aleme ilan etmiştik, 'vaziyet böyle, biz bunu yaparız' diye. Kaç kere, 'bu işin şakası yok' diye söyledik."

'BİR SÜRÜ İFTİRA, BİR SÜRÜ BÜHTAN, YALAN HABERLER VAR'

Bakan Akar, sivillerin zarar görmemesi için hem harekat sırasında hem planlama safhasında hiçbir ülkenin göstermediği hassasiyetin gösterildiğini vurgulayaraki, şöyle konuştu:

"Fakat bir sürü iftira, bir sürü bühtan, yalan haberler var. Utanmaz, ahlaksız, alçaklar 'TSK, Tel Abyad’da çocuklara şunu yaptı', 'TSK, Resulayn’da kadınlara şunu yaptı' diye fotoğraf koyuyorlar, o fotoğrafların biri Vietnam’dan biri Afganistan’dan çıktı. İşte bu alçaklara karşı sadece sahada değil, bilgi savaşları çerçevesinde de mücadelemiz yoğun şekilde devam ediyor. Operasyon sahasında sivillere, dini yapılara, çevreye, kültürel, tarihi yapılara zarar vermemiz mümkün değil. Harekat sonrasında bir Rakka’nın, Musul’un, Doğu Guta’nın fotoğraflarına bakın bir de Türk Silahlı Kuvvetlerinin gerçekleştirdiği harekat sonrası Afrin’a bakın, Resulayn’a, Tel Abyad’a bakın. Bizim tek hedefimiz teröristtir."

Yalan, alçakça haberlerle kimyasal silah kullanıldığına yönelik iddiaların yayımlandığına dikkati çeken Bakan Akar, "Yalan haberlerle kimyasaldan bahsediyorlar. Türk Silahlı Kuvvetlerinde bir gram kimyasal silah yok. Ne bunun atma vasıtası ne mühimmatı var. Envanterimizde yok" diye konuştu.

'MEZUNLAR BULUŞMASINA' KATILDI'

Bakan Akar, buradaki programın ardından Kayseri Sümer Lisesi'nin her yıl geleneksel olarak düzenlediği, 'Mezunlar buluşmasına' katıldı. Okul bahçesinde düzenlenen programda Bakan Akar'ın yanı sıra, Vali Şehmus Günaydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve Sümer Lisesi Mezunlar Derneği Başkanı Yasemin Avanoğlu Aydoğan ile çok sayıda davetli katıldı. Programda arkadaşlarıyla karşılaşmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Hulusi Akar, "50 yıl önce mezun oldum. Hala dersler kulaklarımda çınlıyor. Kendi hesabıma göre, Harp Okulu'na girebilmem için 1969 Haziran ayında mezun olmam gerekiyordu. Hesabım tuttu. Burada buluşmak geçmişi anlamak ve gençlere tecrübelerimizi aktarmak bakımında çok önemli ve değerli. Tecrübe yaşadıkça ortaya çıkan çok önemli bir şey" dedi.

'PARAMIZLA MÜHİMMAT VERMEDİLER'

Bakan Akar, lise öğrencilerine çalışmaktan vazgeçmemelerini tavsiye ederek, şöyle konuştu: "Bu millete katkı sağlamaktan gurur duymayı bileceğiz. Bu milletin mensubu olmaktan dolayı gurur duymamız lazım. 'Yapamayız diye' bir şey yok. Ne varsa yaparız. Yeter ki çalışalım. Bir olursak yapamayacağımız bir şey yok. Parasını ödediğimiz İHA'ları vermediler. Şimdi İHA ve SİHA'lar üretip, ihraç ediyoruz. Savaş gemisi dizayn ediyoruz. Silahlı helikopter yapıyoruz. Bir sürü mühimmat yapıyoruz. Daha önce parasını verip, tüm bunları alamıyorduk. Bunları inanarak yaptık. Yeter ki inanalım."

Program sonunda, Sümer Lisesi Mezunları Derneği Başkanı Yasemin Avanoğlu Aydoğan, Bakan Akar'a, lisede okurken çekilmiş fotoğrafını hediye etti.



