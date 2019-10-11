Bakan Akar, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü

Gülseli KENARLI/İSTANBUL,()-MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, İstanbul'a gelen NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü. Bakan Akar ve NATO Genel Sekreteri Stoltenberg görüşmede savunma ve güvenlik konularında fikir alışverişinde bulundu. Görüşme yaklaşık bir saat sürdü.