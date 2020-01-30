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Bakan Akar, NATO Avrupa Müttefik Kuvvetler Komutanını kabul etti
GENEL 30.01.2020, 19:10
MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Avrupa Müttefik Kuvvetler Komutanı Orgeneral Tod Wolters'ı kabul etti.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, konuk komutanın bakanlık şeref defterini imzaladığı, daha sonra gerçekleşen görüşmeye, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in de katıldığı belirtildi. Kabulde NATO savunma ve güvenlik konularının ele alındığı bildirildi.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, konuk komutanın bakanlık şeref defterini imzaladığı, daha sonra gerçekleşen görüşmeye, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in de katıldığı belirtildi. Kabulde NATO savunma ve güvenlik konularının ele alındığı bildirildi.
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