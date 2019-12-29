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Bakan Akar: Mutabakata saygılıyız, İdlib’deki 12 gözlem noktasını boşaltmayacağız

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Soçi mutabakatı kapsamında TSK’ya ait 12 gözlem noktasının oluşturulduğunu belirterek, "Hiçbir şekilde ateşkes sağlanmasına yönelik görevlerini kahramanca ve fedakarane bir şekilde ifa eden 12 gözlem...

GENEL 29.12.2019, 10:25
Bakan Akar: Mutabakata saygılıyız, İdlib’deki 12 gözlem noktasını boşaltmayacağız
MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Soçi mutabakatı kapsamında TSK’ya ait 12 gözlem noktasının oluşturulduğunu belirterek, "Hiçbir şekilde ateşkes sağlanmasına yönelik görevlerini kahramanca ve fedakarane bir şekilde ifa eden 12 gözlem noktasını boşaltmayacağız, buradan çıkmayacağız. Burada kalmaya devam edeceğiz" dedi. 
Beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile sınır birliklerine inceleme ve denetlemelerde bulunmak üzere Hatay’a gelen Milli Savunma Bakanı Hulisi Akar, Hatay Havalimanı’nda 2. Ordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla ile diğer yetkililer tarafından karşılandı. Bakan Akar ve TSK Komuta Kademesi, buradan Reyhanlı’ya geçti. Birlikleri denetleyen Bakan Akar ve komutanlar, sınırın sıfır noktasında bölgedeki birliklerin komutanlarıyla bir araya gelerek brifing aldı, talimatlar verdi.
Suriye’nin kuzeyindeki gelişmeler ve İdlib’de yaşananların da ele alındığı kritik toplantı sonrasında konuşan Bakan Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin asil milletinin rahatı, huzuru, güvenliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin egemenlik, bağımsızlığı ile karada, denizde ve havadaki tüm hak ve menfaatlerin korunması için çalıştığını belirtti. Kendisine verilen tüm görevleri azim ve kararlılıkla yerine getiren Mehmetçiğin bundan sonra da görevlerini yerine getirmeye devam edeceğini bildiren Bakan Akar, TSK'nın gerek yurt içi gerekse sınır ötesindeki tüm faaliyetlerini yasalara, uluslararası hukuka, BM sözleşmesine, ikili anlaşma ve mutabakatlara uygun gerçekleştiğini vurguladı. Bakan Akar, "Irak'ın, Suriye'nin kuzeyindeki bizim tek hedefimiz teröristler, terör örgütleri. Bunlara karşı mücadele yürütüyoruz. Bizim oradaki etnik ve dini gruplara yönelik ayrım yapmamız söz konusu değil. Araplar, Kürtler, Aramiler, Keldaniler, Yahudiler, Hristiyanlara karşı bizim herhangi bir tavrımız, hareketimiz, operasyonumuz kesinlikle söz konusu değildir" diye konuştu.
'TERÖR KORİDORU PARÇALANMIŞTIR'
Bir taraftan hudutları koruduklarını diğer taraftan da Türkiye’nin sınırlarının güneyinde bir terör koridoruna izin vermemek için çalıştıklarını bildiren Bakan Akar, “Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla gerçekleştirdiğimiz Barış Pınarı Harekatı ile söz konusu terör koridoru tamamen parçalanmıştır. Terör koridoruna müsaade etmeyeceğiz dedik ve etmedik. Diğer taraftan bir barış koridoru oluşması için de elimizden gelen gayreti gösteriyoruz" dedi.
'VERDİĞİMİZ SÖZLERİN ARKASINDAYIZ'
Bu süreçte ABD ve Ruslarla yapılan mutabakatları işaret eden Bakan Akar, “Biz verdiğimiz sözlerin arkasındayız ve bunları titizlikle yerine getirdik. ABD ve Rusların da verdikleri sözlerin arkasında durmasını, mutabakat muhtırasındaki sözleri yerine getirmelerini bekliyoruz" diye konuştu.
600 BİN SURİYELİ DÖNDÜ
Bakan Akar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı son olarak da Barış Pınarı Harekatı ile kendisine verilen görevleri başarıyla yerine getirdiğini vurgulayarak, şunları söyledi:
"TSK, yaptığı bu başarılı, örnek operasyonlarla yaklaşık 8 bin 200 kilometrekare toprağı teröristlerden arındırdı. Buralar yaşanabilir hale geldi. Şu ana kadar bu bölgelere 600 bin civarında Suriyeli kardeşimiz dönüş yaptı."
İDLİB’DEKİ GELİŞMELER
İdlib’de son dönemde yaşananlara da değinen Bakan Akar, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Türkiye buradaki insanlık dramını önlemek için gece gündüz demeden elinden gelen gayreti göstermektedir. Bölgedeki acı ve felaketi dindirmek için fedakarca çalıştık. Buradaki insanların güvenliğini sağlamak en azından temel ihtiyaçlarını karşılayabilmek için faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Fakat verilen tüm sözlere, yapılan mutabakatlara rağmen rejim masum insanlara saldırmaya devam ediyor. Burada aralarında çocukların, yaşlıların, kadınların bulunduğu birçok masum insanın katledilmesine sebebiyet veriyorlar. Bu katliama bir son verilmesi için yapılması gereken ne lazımsa bunları yapmaya çalışıyoruz. Rejimin yaptıkları ne mutabakat konularına ne vicdana sığar. Bunların bir an önce durdurulmasını bekliyoruz. Bu noktada da Rusya’dan yaptığımız mutabakatlar ve görüşmelerde vardığımız sonuçlar çerçevesinde rejime nüfuzlarını kullanmak suretiyle karadan ve havadan yapılan saldırıların durdurulması için gerekli telkinlerde bulunmalarını bekliyoruz. Saldırılar sonrasında İdlib’de son dönemde 280 bin, toplamda ise 1 milyon insanın evlerini terk etmek zorunda kaldı. Bu baskı devam ettiği takdirde önemli bir göç dalgasına daha sebep olur. 4 milyon civarında Suriyeli kardeşimizi ağırlamakta olan Türkiye için bu ilave yük ağır gelecektir. Dolayısıyla bu göçün önlenmesi için de elimizden gelen gayreti gösteriyoruz." 
24 SAAT TAKİP EDİYORUZ
Soçi mutabakatı kapsamında bölgede TSK’ya ait 12 gözlem noktasının oluşturulduğunu anımsatan Bakan Akar, şöyle konuştu: “Yaptığımız mutabakata biz saygılıyız, Rusya’nın da bu mutabakata uymasını bekliyoruz. Biz hiçbir şekilde ateşkes sağlanmasına yönelik görevlerini kahramanca ve fedakarane bir şekilde ifa eden 12 gözlem noktasını boşaltmayacağız, buradan çıkmayacağız. Burada kalmaya devam edeceğiz. Herkesin bu mutabakat muhtıralarında verilen sözlerin gerçekleşmesi için gayret göstermesi gerekiyor. Masum insanlara yeteri kadar zarar verildi. Gayretimiz, çabamız, hedefimiz bundan sonra rejim tarafından daha fazla zarar verilmesine engel olmak içindir. Gözlem noktalarımız bu konuda talimatlıdır. Herhangi bir şekilde kendilerine saldırı, taciz olduğu takdirde tereddütsüz karşılık vereceklerdir. Oradaki arkadaşlarımız bulundukları yeri sonuna kadar savunacaktır. TSK olarak gözümüz onların üzerindedir. 24 saat onları takip ediyoruz. İlgili arkadaşlarımız tarafından ihtiyaçları karşılanmaktadır. Bu şekilde oradaki varlığımızı sürdürmeye devam edeceğiz."
'KARARLILIKLA SÜRDÜRÜYORUZ'
Tüm bu faaliyetlerin yanı sıra Türkiye'nin denizdeki hak, alaka ve menfaatlerine yönelik de faaliyetlerini kararlılıkla sürdürdüklerini vurgulayan Bakan Akar, Libya ile imzalanan mutabakat muhtırasına ilişkin ise şunları kaydetti: "Uluslararası tanınırlığı olan Libya’daki Ulusal Mutabakat Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasında atılan bir imza bu. Dolayısıyla iki tarafın da egemenlik, bağımsızlık hakkı var. Bu mutabakat muhtırası ile ilgili üçüncü tarafların yapması gereken tek şey var, o da alınan bu karara saygı duymak. Burada herhangi bir oldubitti, uluslararası hukuka aykırılık söz konusu değil. Bu takriben 10 yılı aşkın bir süredir devam eden, akademisyenlerin, üniversitelerin, Dışişleri Bakanlığının, Milli Savunma Bakanlığının, Genelkurmay’ın, Kara, Hava, Deniz Kuvvetleri Komutanlıklarının diğer ilgili kurumların çok yoğun bir çalışması sonucu geldiğimiz bir noktadır. Bu iki tarafın hak ve menfaatlerinin korunması ve kollanması için alınmış bir karardır."
LİBYA'YA ASKERİ YARDIM
Libya’nın askeri yardım talebine de değinen Bakan Akar, “Türk Silahlı Kuvvetleri, ülkemizin ve asil milletimizin hak, alaka ve menfaatlerini korumak ve kollamak için yurt içinde ve sınır ötesinde nerede görev verilirse, etkin, caydırıcı ve saygın yapısıyla her türlü görevi yapmaya hazırdır. Bu konuda bize bir görev verilirse bunu da yapmaya hazırız" ifadelerini kullandı.
SOMALİ'DEKİ SALDIRI
Somali'nin başkenti Mogadişu'da düzenlenen ve ilk belirlemelere göre ikisi Türk vatandaşı 80 kişinin hayatını kaybettiği saldırıya da değinen, Bakan Akar, "Somali’de masum kardeşlerimize karşı yapılan terör saldırısını şiddetle ve nefretle kınıyorum. Daima Somalili kardeşlerimizin yanında olduğumuzu belirtir; saldırıda hayatını kaybeden iki vatandaşımıza ve Somalili kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileriz" dedi.
Bakan Akar, konuşmasının sonunda gerek yurt içi gerekse sınır ötesinde vatanı ve milleti için görevinin başında olan tüm Mehmetçiğin yeni yılını kutladı. 
Milli Savunma Bakanı Akar ve Komutanlar daha sonra Cilvegözü Sınır Kapısı’na geçti. Buradaki çalışmalara ilişkin bilgi alan Bakan Akar ve TSK Komuta Kademesi, Milli Savunma Bakanlığı Seyyar İleri Cerrahi Hastanesindeki çalışmaları da inceledi.

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