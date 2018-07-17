Bakan Akar'ın okul yıllarından fotoğraflarını paylaştılar

Oktay ENSARİ/KAYSERİ, () - GENELKURMAY Başkanlığı görevini devredip, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde Milli Savunma Bakanı olarak yer alan Hulusi Akar'ın Kayseri'deki yakınları, okul hayatından fotoğraflarını sosyal medyadan paylaştı.

Kayserili Nimet ile Balıkesirli İbrahim Akar'ın Kayseri'de doğup, büyüyen oğlu Hulusi Akar, Ahmetpaşa İlköğretim Okulu ile Sümer Ortaokulu'nda okudu. Liseyi de Kayseri'de tamamlayan Akar, eğitimine Kara Harp Okulu'nda devam etti. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde Genelkurmay Başkanlığı görevini devredip, yeni kabinede Milli Savunma Bakanı olarak görev yapmaya başlayan Hulusi Akar'ın Kayseri'deki yakınları, okul yıllarından fotoğraflarını sosyal medyadan paylaştı.



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