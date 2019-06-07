Bakan Akar: 'Hudut namustur' anlayışı içinde elimizden geleni yaptık, yapacağız/ Fotoğraflar
07 Haziran 2019 Cuma 17:08
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