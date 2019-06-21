Bakan Akar: Hainler, Türk adaleti karşısında layık oldukları cezayı buldu/ Fotoğraflar
21 Haziran 2019 Cuma 13:03
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
- 1(Görüntülü) Meme kanserleri dondurularak...
- 2Meme kanserleri dondurularak tedavi edilebilecek
- 3Yanlış klima kullanımı burun sağlığını...
- 4Akıllı oyuncaklar yaratıcılığı besliyor
- 5Robot eczacı işbaşında
- 640 yaş üstü her 5 kişiden birinde KOAH...
- 7Çözülmeyen cinsel problemler diyabete...
- 8İstemsiz gülümseme ALS belirtisi olabilir
- 9Havuz suyu göz enfeksiyonu sebebi
- 10Fizyoterapist Konakoğlu: Babet ayakkabılara...
- 1(Görüntülü) Yapay zeka mesleklere yön...
- 2Yapay zeka mesleklere yön verecek
- 3Yapay zeka mesleklere yön verecek
- 4Sağlık personeline iletişim önerileri
- 5Atık malzemelerle hazırlanan eserlerle...
- 6ÇOMÜ'de mezuniyet coşkusu
- 72019 yükseköğretim kurumları kontenjanları...
- 8Yerli ve milli üretimi destekleyecek olan...
- 9Kasapoğlu: 2018- 2019 döneminde 381 bin...
- 10(Görüntülü) CIMaR 2019 konferansı,...
- 1Tüm Türkiye Emlakjet Kullanarak Dairesini...
- 2"Başarımızın sebebi erişilebilir...
- 3Konut fiyatları yüzde 14 arttı
- 4Kredili konut satışları Kasım'da...
- 5Zeytinburnu'ndaki ambarlar, Hadımköy'e...
- 6Gayrimenkul alıcılarının gözdesi daireler
- 7Tapu için fazla masraf ödemeyin!
- 8İstanbul'un merkezinde arsa üretmek...
- 9Sahibinden Satılık Arsa
- 10Konut Satışları Artarak Devam ediyor
İlgili Haberler
SON DAKİKA
- 1Yolcu otobüsünün çarptığı motosikletin...
- 2Liberya bayraklı sondaj gemisi, Çanakkale...
- 3(Görüntülü) Bayraktar TB2, 100 bin uçuş...
- 4Fotoğraflar// Binali Yıldırım, Perpa...
- 5Ek Fotoğraflar// Bakan Kurum, kentsel dönüşüm...
- 6FETÖ'nün Cengiz Topel Hava Üssü...
- 7DHA YURT BÜLTENİ - 9
- 8Çaldığı motosikleti hurdacıya satan...
- 9Sahibini bulamadığı bileziği bozdurup,...
- 10(Görüntülü) İmamoğlu amatör spor...
- 11(Görüntülü) Ümraniye'de hırsızları...
- 12Eski eşi ile baldızını kıskançlık...
- 13Ümraniye'de hırsızları tedirgin...
- 14(Görüntülü) Kabataş'ta denizde...
- 15Bayraktar TB2, 100 bin uçuş saatini tamamladı...
- 16İzmir'de sahte içki operasyonu
- 17(Görüntülü) Kocaeli'de ihaleye...
- 18Çavuşoğlu: Süreci İran ve Avrupalılarla...
- 19Bakan Akar: Hainler, Türk adaleti karşısında...
- 20Karadeniz'in en uzun sahili yosunlardan...
Namaz Vakitleri
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|03:24
|05:25
|13:11
|17:11
|20:47
|22:38