Bakan Akar Deniz Harp Okulu öğrencileriyle iftar yaptı

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli Savunma Üniversitesi Deniz Harp Okulu'nda öğrencilerle birlikte iftar yaptı. Bakan Akar'a Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz de eşlik etti.



Deniz Harp Okulu'na gelişinde Millî Savunma Üniversitesi Rektörü Erhan Afyoncu, Deniz Harp Okulu Komutanı Tuğamiral Yalçın Payal ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Bakan Akar, tören kıtasını selamlamasının ardından komutanlarla birlikte Kılıç Ali Paşa Yemekhanesi'ne geçti. İftarı Harbiyelilerle yapan Bakan Akar, öğrencilere eğitim ve öğrenime ilişkin direktifler vererek başladığı konuşmasında, Türkiye'nin çevresinde yaşanan önemli gelişme, çatışma ve istikrarsızlıkları yakından takip ettiklerini belirtti.

"EGE'DE, DOĞU AKDENİZ'DE VE KIBRIS'TA ÜLKEMİZİN HAK VE HUKUKUNU KORUMAK İÇİN GEREKLİ HER TÜRLÜ TEDBİRİ ALIYORUZ"



Türk Silahlı Kuvvetlerinin FETÖ, PKK/YPG, DEAŞ ve diğer terör örgütlerine karşı mücadelesinin azim ve kararlılıkla devam ettiğini vurgulayan Bakan Akar, "Yurt içinde ve yurt dışındaki terörle mücadelemize ilaveten Ege'de, Doğu Akdeniz'de ve Kıbrıs'ta da ülkemizin hak ve hukukunu korumak için gerekli her türlü tedbiri alıyoruz" diye konuştu.

"HAKLARIMIZIN KORUNMASI İÇİN DENİZ KUVVETLERİMİZ GECE-GÜNDÜZ DEMEDEN ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR"



Bakan Akar, konuşmasının devamında şunları söyledi:



"Buradaki haklarımızın korunması için Deniz Kuvvetlerimiz gece-gündüz demeden çalışmalarını sürdürdü, sürdürüyor. Matematiksel olarak, görev sayısı olarak baktığımızda şu anda diğer kuvvetlerde olduğu gibi Türk Deniz Kuvvetlerinin de gösterdiği kahramanlık ve fedakârlıklarla 15 Temmuz öncesinden nicelik ve nitelik olarak çok daha ileri düzeyde olduğunu bütün rakamlar göstermektedir. Çaka Beylerden, Barbaroslardan, Turgut Reislerden ve daha nicelerinden aldığımız ilhamla şanlı tarihimize yaraşır bir şekilde yerli ve milli savunma sanayi esas olmak üzere yüksek teknolojiyi kullanarak önümüzdeki dönemde de kahramanlık ve fedakârlıkla bu faaliyetlerimizi sürdüreceğiz. Dostluk ve iyi komşuluk ilişkilerine azami dikkat göstermekle beraber Karadeniz'de, Ege'de, Akdeniz'de asil milletimizin hakkını, hukukunu tereddütsüz korumaya devam edeceğiz."

"TATBİKATLARDAKİ AMACIMIZ TSK'NIN MİLLETİNİN GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMAK KONUSUNDA SON DERECE KARARLI OLDUĞUNU GÖSTERMEKTİR"



Mavi Vatan Tatbikatı'nın başarıyla tamamlandığını anımsatan Bakan Akar, Deniz Kurdu Tatbikatı'nın da bugün başlayacağını belirtti. Deniz Kurdu Tatbikatı'ndaki kapsamlı katılıma dikkat çeken Bakan Akar, "Bu faaliyetlerimizi sadece ülkemizde iç kamuoyu değil, yurt dışındaki muhataplarımız da yakında takip ediyor. Dostlarımız sevindiklerini, memnuniyetlerini bizlere ifade ediyorlar. Bu tatbikatlardaki amacımız Türk Silahlı Kuvvetlerinin ülkesi ve milletinin güvenliğini sağlamak, egemenlik, bağımsızlık, deniz hak ve menfaatlerini korumak ve kollamak konusunda son derece azimli, kararlı ve buna muktedir olduğunu da göstermektir. Bu tatbikatlarda bu ve benzeri hususlar uzmanlar ile yerli ve yabancı kamuoyu tarafından da açıkça görülmektedir." diye konuştu.

"YÜRÜYECEK ÇOK YOLUMUZ VAR"



Bakan Akar, savunma sanayi alanında yerlilik ve millilik konusunda yapılan çalışmalarda önemli başarılar kazanıldığını belirterek, yerlilik oranının yüzde 20'lerden yüzde 70'lere çıktığını söyledi. Ancak bunun yeterli görmediklerini ifade eden Bakan Akar, "Yapılacak çok işimiz, yürüyecek çok yolumuz var. Bu alanda kendimize güveneceğiz, en ileri düzeylere varacağımıza inanarak bu istikamette kararlılıkla yürüyeceğiz" şeklinde konuştu.



