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Bakan Akar'dan 'Dünya İnsan Hakları Günü' mesajı
MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, 'Dünya İnsan Hakları Günü' için bir mesajı yayınladı. Bakan Akar, Bakanlığın Twitter adresinden, 'Dünya İnsan Hakları Günü Kutlu Olsun' başlığıyla paylaştığı videoda, "Bütün insanlar...
GENEL 10.12.2019, 19:47
MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, 'Dünya İnsan Hakları Günü' için bir mesajı yayınladı.
Bakan Akar, Bakanlığın Twitter adresinden, 'Dünya İnsan Hakları Günü Kutlu Olsun' başlığıyla paylaştığı videoda, "Bütün insanlar hürdür çünkü her insan bir dünya" ifadelerini kullandı.
Bakan Akar, Bakanlığın Twitter adresinden, 'Dünya İnsan Hakları Günü Kutlu Olsun' başlığıyla paylaştığı videoda, "Bütün insanlar hürdür çünkü her insan bir dünya" ifadelerini kullandı.
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