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Bakan Akar'dan '10 Kasım' mesajı

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, 10 Kasım mesajında, "Kahraman ve fedakâr Türk halkı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde nasıl mücadele ettiyse bugün bizler de birliğimize, beraberliğimize, huzur ve güvenliğimize kast edenlere ve...

GENEL 09.11.2019, 18:48
Bakan Akar'dan '10 Kasım' mesajı
MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, 10 Kasım mesajında, "Kahraman ve fedakâr Türk halkı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde nasıl mücadele ettiyse bugün bizler de birliğimize, beraberliğimize, huzur ve güvenliğimize kast edenlere ve arkasında yetmiş yedi düvelin olduğu terör örgütlerine karşı aynı azim ve kararlılıkla mücadele etmekteyiz" dedi.
Milli Savunma Bakanı Hululsi Akar, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 81'inci yılında mesaj yayımladı. Akar mesajında, milletlerin tarihine büyük liderlerin yön verdiğini belirterek, "Toplumlar tarihleri boyunca, karşılaştıkları zorlukları önderlerinin ilkelerinden ilham alarak, kederde ve kıvançta bir ve beraber olarak aşarlar, geleceğe emin adımlarla yürürler. Şanlı tarihimize damga vuran, Millî Mücadelemizin Başkomutanı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ilkeleri, düşünceleri ve yaptıklarıyla her zaman ilham kaynağımız olan böyle bir liderdir" ifadelerine yer verdi.
'ATATÜRK'ÜN MİRASINA SAHİP ÇIKMAK BİZLERİN EN ÖNEMLİ VAZİVESİ'
"Bugün, Millî Mücadelemizin önderi ve Cumhuriyetimizin kurucusu büyük komutan ve devlet adamı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete intikalinin 81'inci yıl dönümünde saygı ve şükranla anıyoruz" diyen Bakan Akar, mesajında şunlara yer verdi:
"Atatürk, gerek askerlik hayatı gerekse devlet adamlığı süresince cesareti, kararlılığı ve tükenmez enerjisiyle ülkesine ve asil milletimize büyük hizmetlerde bulunmuş, şanlı tarihimizin altın sayfalarında ve aziz milletimizin gönlünde müstesna bir yer edinmiştir. Onun milletimize bıraktığı en büyük miras, kendi ayakları üzerinde durabilen, ekonomik, politik, askeri ve toplumsal alanlar başta olmak üzere her alanda muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkmayı hedefleyen, bölgesinde ve dünyada söz sahibi olan egemen ve bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'dir. Bu mirasa sahip çıkmak, ülkemizi, aklın ve bilimin rehberliğinde geleceğe taşımak, bizlerin en önemli vazifesidir. Bu bilinçle asker, sivil tüm mensuplarımız; yılmadan, yorulmadan üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getirmeye çalışmaktadır."
'MÜCADELEMİZ EN SON TERÖRİSTE KADAR DEVAM EDECEK'
Akar, Türkiye'nin birlik ve beraberliğine kast eden terör örgütlerine karşı mücadele verdiklerini belirterek, "Kahraman ve fedakâr Türk halkı, yaklaşık yüz yıl önce bin yıllık vatanımızı işgal girişiminde bulunan yedi düvele karşı Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde nasıl mücadele ettiyse bugün bizler de birliğimize, beraberliğimize, huzur ve güvenliğimize kast edenlere ve arkasında yetmiş yedi düvelin olduğu terör örgütlerine karşı aynı azim ve kararlılıkla mücadele etmekteyiz. Mücadelemiz, başta FETÖ, DEAŞ, PKK/KCK/PYD-YPG gibi terör örgütleri olmak üzere vatan topraklarımızın, mavi vatanımızın, semalarımızın ve 82 milyon vatandaşımızın huzur ve güvenliğine yönelecek her türlü tehdit ve tehlikeye karşı gece-gündüz, yaz-kış, dağ-bayır demeden 'Ölürsem şehit, kalırsam gazi' anlayışı içerisinde en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar, devam edecektir" mesajını paylaştı.
'HER ZAMAN VE HER ŞARTTA MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ'
Terörle mücadele kapsamında yurt içinde ve sınır ötesinde yapılan operasyonların, Türkiye'nin mücadelesindeki kararlılığının en açık göstergesi olduğunu aktaran Akar, şöyle dedi:
"Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından terörle mücadele kapsamında yurt içinde yapılan operasyonlar ile sınır ötesinde icra edilen Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Pençe ve Barış Pınarı Harekâtı sınırlarımızda oluşturulmak istenen terör koridoruna müsaade etmeyeceğimizin ve bu konudaki bu azim ve kararlılığımızın en açık göstergesidir. Yurt içi ve sınır ötesinde yürütülen terörle mücadele faaliyetlerimizin yanı sıra Ege'de, Doğu Akdeniz'de, Kıbrıs'ta ve tüm mavi vatanımızdaki hak, alaka ve menfaatlerimizi de aynı azim ve kararlılıkla korumaktayız. Garantör ülke olarak uluslararası hukuk çerçevesinde, kendi haklarımızı da Kıbrıslı kardeşlerimizin haklarını da korumaya devam edeceğiz. Karakteri, özgürlük ve bağımsızlıkla yoğrulmuş asil Türk milletinin egemenlik ve bağımsızlığını korumak; milli, manevi ve mesleki değerlerimize sahip çıkarak Türkiye Cumhuriyeti'ni ilelebet payidar kılmak için atalarımızdan aldığımız ilhamla bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da karada, denizde ve havada, her zaman ve her şartta mücadelemizi sürdüreceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle, ebediyete intikalinin 81'inci yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü bir kez daha rahmet ve minnetle yâd ediyorum. Aziz Atatürk, ruhun şad olsun."

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