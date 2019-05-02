Bakan Akar, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey ile görüştü
MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ile İstanbul’da bir görüşme gerçekleştirdi.
02 Mayıs 2019 Perşembe 00:18
MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ile İstanbul’da bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, Münbiç ve Fırat’ın doğusu başta olmak üzere Suriye’de son dönemde yaşanan gelişmelerin ele alındığı öğrenildi.
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