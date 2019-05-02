Bakan Akar, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey ile görüştü

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ile İstanbul’da bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, Münbiç ve Fırat’ın doğusu başta olmak üzere Suriye’de son dönemde yaşanan gelişmelerin ele alındığı öğrenildi.