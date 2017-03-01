Bakan Ağbal: 10 milyon adet vergi borcu ödeme işlemi sanal pos'tan yapıldı

Gülseli KENARLI - Yaşar KAÇMAZ / İSTANBUL () - MALİYE Bakanı Naci Ağbal, 28. Vergi Haftası nedeniyle İstanbul Vergi Dairse Başkanlığı tarafından düzenlenen "Vergi Uygulamalarında e-Dönüşüm"paneline katıldı. Maliye Bakanı Naci Ağbal, "Vergi tahsil işlemleri büyük ölçüde bankacılık sistemi üzerinde ve elektronik ortamda yapıyoruz. 2016 yılında bankalar üzerinde 70 milyon adet işlemin tahsilat işlemini yapmışız. Hiç bankaya gitmeden sanal pos üzerinden internetten vergi borcunuzu ödeyebiliyorsunuz. Yaklaşık 10 milyon adet vergi borcu ödeme işlemi sanal pos üzerinden yapılmış" dedi.

Bakan Ağbal panelin açılışında bir konuşma yaparak, "Özellikle uygulamada vatandaşlarımızın, mükelleflerimizin zorlandığı alanlar var.Yerine göre KDV uygulaması yerli üretimi cezalandıran, maliyet oluşturan bir boyuta kavuştu. Yerine göre piyasada rekabet eşitsizliklerine neden olan bir vergi haline dönüştü. Bir çok başka faktör var. Onun için KDV kanunu ile ilgili geniş kapsamlı bir çalışmayı başlattık. Önümüzdeki dönmede 'KDV kanununda ne tür düzenlemeler yaparsak bu karşılaştığımız sorunları aşarız ve KDV kanunun da gerçekten üzerinde üretimin yerlileştirilmesi bakımından bir araç olarak kullanabiliriz' diye önemli bir çalışmamız var" diye konuştu.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İNTERNET SİTESİ 16.7 MİLYON KEZ TIKLANDI

Bakan Ağbal, Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinin çok yaygın olarak kullanıldığını ifade ederek, “2016 yılında 16.7 milyon kez tıklanmış. Şu anda yine Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesinde internet vergi uygulaması var. Bunun kullanıcı sayısı şu anda 10 milyonu geçmiş durumda" diye konuştu.

Ağbal, "Vergi tahsil işlemleri büyük ölçüde bankacılık sistemi üzerinde ve elektronik ortamda yapıyoruz. 2016 yılında bankalar üzerinde 70 milyon adet işlemin tahsilat işlemini yapmışız. Bu da son derece önemli bir iş" dedi.

SANAL POS UYGULAMASI...

Ağbal, Yeni başladığımız bir uygulama, sanal pos uygulaması. Hiç bankaya gitmeden sanal pos üzerinden internetten vergi borcunuzu ödeyebiliyorsunuz. Yaklaşık 10 milyon adet vergi borcu ödeme işlemi sanal pos üzerinden yapılmış. Vatandaşımız rahatı, kolayı görünce çok çabuk benimsiyor" diye konuştu.

HAZIR BEYANNAME

Ağbal, "Yaklaşık 1 milyon 450 bin beyannameyi 2016 yılında hazır beyan sistemi üzerinde almışız. Hazır beyan sistemi, bir kira geliri el etmiş olabilirsiniz, bir kira gelirinin yanında ücret geliri elde etmiş olabilirsiniz. Biz vatandaşa 'siz yorulmayın biz sizin bilgilerinizi sizin adınıza topladık. Beyannamenizi hazırlayacak şekilde ekranda sizi gösterebiliriz. Sizin yapmanız gereken şey sadece ekranda size gösterilen bilgilerin eğer doğru olduğunu düşünüyorsanız onaylamaktan ibaret' diyoruz. Kira geliri beyanı olan vatandaşlarımız gidip her hangi bir şekilde ilave yardım almadan, bir uzmana başvurmadan kendi beyannamesini dolduruyor demeyip, doldurulmuş beyannameyi sadece onaylıyor. 2016 yılında bu kapsamda yaklaşık 1 milyon 450 bin mükellef bu sistemi kullanmış" diye konuştu.

40 MİLYON LİRA TASARRUF

Naci Ağbal, "Arkadaşlarımızın yaptığı bir çalışmaya göre geçen sene elektronik tebligat uygulaması nedeniyle posta masraflarımız da 40 milyon liralık bir tasarruf sağlamışız, 6 ayda 40 milyon liralık bir tasarruf. Önümüzdeki dönemde bu çok daha da artacak. Burada en önemlisi yine mükellefin en iyi şekilde yararlanması" dedi.

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