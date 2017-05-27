Bahçeye giren ayılar kirazları yedi

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya), () - SAKARYA'nın Geyve İlçesi'nde, çiftçi Yüksel Salman bahçesine giren ayıların kirazları yiyerek, ağaçlara zarar verdiğini söyledi.

Geyve'de Yüksel Salman'ın ormanlık alana yakın bahçesindeki kiraz bahçesine iddiaya göre, ormanda aç kalan ayılar girdi. Yüksel Salman'a ait 4 dönümlük araziye giren ayılar kirazları yiyerek ağaçların dallarını kırdı. Yüksel Salman hasat zamanı ayıların saldırısı nedeniyle emeklerinin heba olmasına üzüldüğünü belirterek, "Verdiğimiz emeklerin heba olmasından dolayı elbette insan üzülüyor ancak her şey Allah'tan. Biz insanlara rızkı veren Allah, hayvanları düşünmemiş midir? Allah'ın yarattığı bu güzel hayvanlar da rızkını bizim bahçeden çıkarmış. Yapacak, söyleyecek tek sözüm olmaz" dedi.